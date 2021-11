Europei di hockey su pista: Spagna e Francia in finale tra le polemiche

“Ognuno ha i suoi valori nello sport e nella vita. Io non mi indentifico con quanto successo. È un giorno triste per l’hockey su pista. Una mancanza di rispetto per tutti gli amanti di questo sport. Spero sia stata l’ultima volta”. Con queste parole Edo Bosch, vice-allenatore del Portogallo, ha commentato ai microfoni di RTP la controversa vittoria per 3-1 riportata dalla Spagna sulla Francia nella quinta e ultima giornata della Qualification Phase dei Campionati Europei di hockey su pista che ha consentito a entrambe le selezioni di qualificarsi per la finalissima in programma stasera al “Pavilhão Multiusos” di Paredes alle ore 21.

Il Portogallo, pur chiudendo il girone a quota 10 come i “Bleus” e la “Roja”, si è visto, a parità anche di punti (2) nella classifica avulsa, dirottare verso la sfida per il bronzo contro l’Italia (ore 18) per la peggior differenza reti negli scontri diretti.

Invitato in conferenza stampa a tornare sul tema, Bosch, alla guida della selezione lusitana nel confronto inutilmente stravinto contro l’Andorra (12-1) a seguito della squalifica di Renato Garrido, ha aggiunto: “Penso che Francia e Spagna avessero il timore d’incontrare in finale Portogallo ma io credo che il modo migliore di sconfiggere una squadra campione del mondo sia in campo. Nel 1992 il Portogallo ebbe questa opportunità ma vi rinunciò finendo per perdere una medaglia olimpica”. Nel turno conclusivo del girone di semifinale dei Giochi Olimpici di Barcellona la selezione lusitana, già certa di disputare la finale per il terzo posto, prevalse nettamente (8-2) su un Brasile che avrebbe potuto incontrare nuovamente nella finalina ritrovandosi poi a perdere il bronzo contro l’Italia allora vicecampione d’Europa.

EUROPEI DI HOCKEY SU PISTA

FASE DI QUALIFICAZIONE

Prima giornata (lunedì 15 novembre)

Italia vs Francia 5-8 (4-5)

Spagna vs Andorra 11-0 (6-0)

Portogallo vs Germania 10-0 (3-0)

Seconda giornata (martedì 16 novembre)

Italia vs Spagna 4-4 (3-1)

Andorra vs Germania 1-5 (0-3)

Francia vs Portogallo 5-3 (2-0)

Terza giornata (mercoledì 17 novembre)

Germania vs Spagna 2-11 (1-6)

Andorra vs Francia 5-5 (2-3)

Portogallo vs Italia 4-4 (1-1)

Quarta giornata (giovedì 18 novembre)

Francia vs Germania 5-2 (4-1)

Italia vs Andorra 10-1 (3-1)

Spagna vs Portogallo 9-10 (4-4)

Quinta giornata (venerdì 19 novembre)

Italia vs Germania 4-1 (3-1)

Francia vs Spagna 1-3 (0-2)

Portogallo vs Andorra 12-1 (6-1)

La classifica

01. Spagna 10

02. Francia 10

03. Portogallo 10

04. Italia 8

05. Germania 3

06. Andorra 1

Classifica avulsa: Spagna 2 (d.r. +1), Francia 2 (d.r. 0), Portogallo 2 (d.r.-1).

FINALI (sabato 20 novembre)

5°/6° posto (ore 15.30): Germania vs Andorra

3°/4° posto (ore 18.00): Portogallo vs Italia

1°/2° posto (ore 21.00): Spagna vs Francia

La classifica marcatori

12 reti: Gonçalo Alves (Portogallo).

10 reti: Carlo Di Benedetto (Francia).

9 reti: Roberto Di Benedetto (Francia).

8 reti: Federico Ambrosio (Italia) e Pau Bargallo (Spagna).

7 reti: João Rodrigues (Portogallo) e Ignacio Alabart (Spagna).

6 reti: José Rafa Costa (Portogallo).

5 reti: Giulio Cocco (Italia).

4 reti: Davide Gavioli (Italia); Jorge Silva (Portogallo); Xavier Barroso, Cesar Carballeira e Ferran Font (Spagna).