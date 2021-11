Europei di hockey su pista al via: l’Italia apre con la Francia

Saranno Italia e Francia ad aprire oggi alle ore 16.30 la cinquantaquattresima edizione dei Campionati Europei di hockey su pista in programma al “Pavilhao Multiusus” di Paredes sino a sabato 20 novembre. A prendere parte alla breve ma prestigiosa competizione saranno, oltre agli Azzurri ai Bleus, gli iridati padroni di casa del Portogallo (detentori del maggior numero di trionfi a livello continentale con 21), i campioni in carica della Spagna (i più titolati a livello mondiale con 17 trofei), l’Andorra e la Germania.

La formula prevede che le sei rappresentative nazionali si affrontino dal 15 al 19 novembre in un girone all’italiana. Il giorno successivo la chiusura del raggruppamento le prime due classificate si contenderanno l’oro nell’atto conclusivo mentre la terza e la quarta si sfideranno per il bronzo. Le restanti selezioni disputeranno la finale per il quinto posto.

L’Italia, laureatasi campione d’Europa in tre occasioni (1953, 1990 e 2014), si presenta all’appuntamento con il Commissario Tecnico Alessandro Bertolucci a guidare un gruppo composto dai portieri Riccardo Gnata (GDS Impianti Forte dei Marmi), Leonardo Barozzi (Galileo Follonica) e Bruno Sgaria (Why Sport Valdagno) e dai seguenti giocatori di movimento: Federico Ambrosio (Ubroker Bassano), Davide Banini (Galileo Follonica), Francesco Compagno (Reus Deportiu), Giulio Cocco, Francesco Gavioli, Francisco Ipinazar e Andrea Malagoli (GSH Trissino), Domenico Illuzzi (GDS Impianti Forte dei Marmi) e Alessandro Verona (Sporting Lisbona).

EUROPEI DI HOCKEY SU PISTA, CALENDARIO

FASE DI QUALIFICAZIONE

Prima giornata (lunedì, 15 novembre)

Italia vs Francia (ore 16.30, diretta TV sui Raisport HD e sui Raisport Web)

Spagna vs Andorra (ore 19.30)

Portogallo vs Germania (ore 22.45)

Seconda giornata (martedì, 16 novembre)

Italia vs Spagna (ore 16.30, diretta TV sui Raisport HD e sui Raisport Web)

Andorra vs Germania (ore 18.30)

Francia vs Portogallo (ore 22.45)

Terza giornata (mercoledì 17 novembre)

Germania vs Spagna (ore 16.30)

Andorra vs Francia (ore 19.30)

Portogallo vs Italia (ore 22.45 diretta TV sui Raisport HD e sui Raisport Web)

Quarta giornata (giovedì 18 novembre)

Francia vs Germania (ore 16.30)

Italia vs Andorra (ore 19.30)

Spagna vs Portogallo (ore 22.45)

Quinta giornata (venerdì 19 novembre)

Italia vs Germania (ore 16.30, diretta Web)

Francia vs Spagna (ore 19.30)

Portogallo vs Andorra (ore 22.45)

FINALI (sabato, 20 novembre)

5°/6° posto (ore 15.30)

3°/4° posto (ore 18.00)

1°/2° posto (ore 21.00)

Diretta TV da confermare in base al piazzamento dell’Italia.