Europei di hockey su pista: Spagna campione, la Francia cede ai supplementari

La Spagna si aggiudica la cinquantaquattresima edizione dei Campionati Europei di hockey su pista prevalendo sulla rivelazione Francia per 2-1 dopo i tempi supplementari nell’atto conclusivo del torneo andato in scena al “Pavilhao Multiusus” di Paredes in Portogallo.

A consentire alla Roja di riconfermarsi campione a livello continentale, dopo l’1-1 sancito nei regolamentari dai centri di Bruno Di Benedetto per i transalpini con un fendente dalla distanza (33’) e di César Carballeira per gli iberici su rigore (40’), è una realizzazione in mischia sottomisura dell’asturiano Toni Pérez a 2’ e 41’’ dal termine dei prolungamenti. Non meno importante, ai fini del conseguimento da parte della Spagna del suo diciottesimo titolo europeo, si rivela in precedenza (49’ e 48’’) anche un intervento del suo estremo difensore Carles Grau su Carlo Di Benedetto lanciato a rete.

Alla Francia, approdata a una storica finale, non riesce d’iscrivere per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro della competizione ma il sesto argento conquistato a novant’anni dal precedente non può che essere considerato un grande risultato per “Les Bleus” guidati in panchina da Fabien Savreux e trascinati in pista soprattutto dai fratelli Carlo e Roberto Di Benedetto. A rendere onore agli sconfitti è anche il selezionatore spagnolo Guillem Cabestany: “Hanno fatto una grande partita, migliore della nostra, ma non sempre vince chi ha più occasioni”.

EUROPEI DI HOCKEY SU PISTA

FASE DI QUALIFICAZIONE

Prima giornata (lunedì 15 novembre)

Italia vs Francia 5-8 (4-5)

Spagna vs Andorra 11-0 (6-0)

Portogallo vs Germania 10-0 (3-0)

Seconda giornata (martedì 16 novembre)

Italia vs Spagna 4-4 (3-1)

Andorra vs Germania 1-5 (0-3)

Francia vs Portogallo 5-3 (2-0)

Terza giornata (mercoledì 17 novembre)

Germania vs Spagna 2-11 (1-6)

Andorra vs Francia 5-5 (2-3)

Portogallo vs Italia 4-4 (1-1)

Quarta giornata (giovedì 18 novembre)

Francia vs Germania 5-2 (4-1)

Italia vs Andorra 10-1 (3-1)

Spagna vs Portogallo 9-10 (4-4)

Quinta giornata (venerdì 19 novembre)

Italia vs Germania 4-1 (3-1)

Francia vs Spagna 1-3 (0-2)

Portogallo vs Andorra 12-1 (6-1)

FINALI (sabato 20 novembre)

5°/6° posto: Germania vs Andorra 1-5 (0-5)

3°/4° posto: Portogallo vs Italia non disputata

1°/2° posto: SPAGNA vs FRANCIA 2-1 (0-0; 1-1; 0-0; 1-0)

Spagna: Carles Grau (p), Sergi Panadero, Ignacio Alabart, Xavier Barroso, Pau Bargalló (cap.) – Xavier Malián (P), Sergi Aragonés, César Carballeira, Ferran Font, Toni Pérez. All.: Guillem Cabestany.

Francia: Bonneau (p), Bruno Di Benedetto (C), Remi Herman, Roberto Di Benedetto, Carlo Di Benedetto – Audelin (p), Gefflot, Debrouver, Savreux, Le Berre. All.: Fabien Savreux.

Arbitri: Joao Duarte (Por) e Rui Torres (Por).

Reti: 33’ Bruno Di Benedetto (F); 40’ César Carballeira (S); 58’ Toni Pérez (S).

LA CLASSIFICA MARCATORI

12 reti: Gonçalo Alves (Portogallo).

10 reti: Carlo Di Benedetto (Francia).

9 reti: Roberto Di Benedetto (Francia).

8 reti: Federico Ambrosio (Italia) e Pau Bargallo (Spagna).

7 reti: João Rodrigues (Portogallo) e Ignacio Alabart (Spagna).

6 reti: José Rafa Costa (Portogallo).

5 reti: Giulio Cocco (Italia) e César Carballeira (Spagna).

4 reti: Gerard Miquel Solé (Andorra); Davide Gavioli (Italia); Jorge Silva (Portogallo); Xavier Barroso e Ferran Font (Spagna).

VITTORIE PER NAZIONE

21 titoli: Portogallo.

18 titoli: Spagna.

12 titoli: Inghilterra.

3 titoli: Italia.