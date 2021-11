Hockey su pista Serie A1, 5° turno: il punto alla pausa per la Nazionale

La quinta giornata della Serie A1 di hockey su pista, priva di risultati a sorpresa, non apporta modifiche alla “zona podio”: il GSH Trissino, protagonista di un’affermazione esterna per 3-1 nel sentito derby contro il Why Sport Valdagno, si conferma al comando del torneo a punteggio pieno con due lunghezze di vantaggio sul Galileo Follonica largamente vittorioso in trasferta contro la Bidielle Correggio per 14-5 e quattro sulla GDS Impianti Forte dei Marmi riuscita a passare in casa della Gamma Innovation Sarzana per 4-3 con due tiri diretti di Elia Cinquini.

Tengono il passo Amatori Wasken Lodi ed Edilfox Grosseto appaiate in quarta posizione con 10 punti. I campioni d’Italia bissano il successo interno contro la Tierre Chimica Montebello andando a imporsi a Sandrigo per 5-2 mentre la compagine maremmana, in serie positiva da quattro gare, incamera per la terza volta di fila la posta prevalendo agevolmente, davanti al proprio pubblico, sul fanalino di coda HP Matera per 11-5. Bottino pieno negli ultimi tre impegni anche per la neopromossa Engas Vercelli: la formazione piemontese sconfiggendo in casa la TeamServiceCarMonza per 3-2 s’insedia con i suoi 9 punti da sola al sesto posto.

L’Ubroker Bassano torna a muovere la classifica dopo due ko consecutivi non andando però oltre il 2-2 esterno nel derby contro la Tierre Chimica Montebello. I giallorossi, saliti a quota 7, si ritrovano condividere il settimo posto con la Gamma Innovation Sarzana. La zona playout, facendo registrare le sconfitte di Why Sport Valdagno, Bidielle Correggio, Telea Medical Sandrigo e HP Matera, resta immutata rispetto al turno precedente. Il campionato ora si ferma per dare spazio alla Nazionale impegnata agli Europei in programma a Paredes in Portogallo dal 15 al 20 novembre. La Serie A1 riprenderà il 27 novembre con la disputa della sesta giornata.

Hockey su pista, Serie A1

I risultati della quinta giornata

Bidielle Correggio vs Galileo Follonica 5-14 (3-6)

Tierre Chimica Montebello vs Ubroker Bassano 2-2 (2-0)

Why Sport Valdagno vs GSH Trissino 1-3 (0-2)

Gamma Innovation Sarzana vs GDS Impianti Forte dei Marmi 3-4 (1-2)

Engas Vercelli vs TeamServiceCar Monza 3-2 (2-1)

Edilfox Grosseto vs HP Matera 11-5 (6-2)

Telea Medical Sandrigo vs Amatori Wasken Lodi 2-5 (1-2)

La classifica

01. GSH Trissino 15

02. Galileo Follonica 13

03. GDS Impianti Forte dei Marmi 11

04. Amatori Wasken Lodi 10

05. Edilfox Grosseto 10

06. Engas Vercelli 9

07. Gamma Innovation Sarzana 7

08. Ubroker Bassano 7

09. Tierre Chimica Montebello 5

10. TeamServiceCar Monza 4

11. Why Sport Valdagno 3

12. Bidielle Correggio 3

13. Telea Medical Sandrigo 2

14. HP Matera 0

Il prossimo turno

TeamServiceCar Monza vs Tierre Chimica Montebello (27 novembre)

Amatori Wasken Lodi vs Why Sport Valdagno (27 novembre)

Galileo Follonica vs Edilfox Grosseto (27 novembre)

GDS Impianti Forte dei Marmi vs Bidielle Correggio (27 novembre)

HP Matera vs Engas Vercelli (27 novembre)

GSH Trissino vs Gamma Innovation Sarzana (28 novembre)

Ubroker Bassano vs Telea Medical Sandrigo (28 novembre)