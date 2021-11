Pallamano Serie A, 7ª giornata: la Raimond Sassari tiene il passo della Junior Fasano, Pressano sale al terzo posto

La Junior Fasano prosegue la sua corsa al vertice della Serie A di pallamano: l’imbattuta formazione guidata da Francesco Ancona, conseguendo una convincente vittoria interna sull’Alperia Merano per 36-27, conserva, al termine della settima giornata, inalterato il vantaggio di tre lunghezze in classifica sulla prima inseguitrice costituita ora soltanto dalla Raimond Sassari. I rossoblu turritani che il 10 novembre recupereranno al “Pala Santoru” l’importante sfida contro il Conversano si confermano l’unica squadra a punteggio pieno nel torneo andando a cogliere a Trieste con il punteggio di 29-25 una preziosa quinta affermazione.

Non riesce, invece, a tenere il passo il Brixen sconfitto di misura (30-29) nel big match del settimo turno disputato a Pressano. Bottino pieno nelle ultime tre gare per la lanciata squadra trentina riuscita con il successo riportato nel derby regionale a scavalcare proprio quella altoatesina e ad insediarsi conseguentemente da sola alle spalle delle due battistrada. Terzo ko esterno di fila per il Brixen agganciato al quarto posto a quota 8 dai campioni d’Italia del Conversano tornati alla vittoria a Carpi (28-23). Risale il Bolzano. La compagine di Mario Sporcic, in virtù dell’affermazione ottenuta davanti al proprio pubblico sul Teamnetwork Albatro Siracusa per 34-26, si posiziona, solitaria, in sesta posizione con 7 punti all’attivo.

Un gradino sotto, a quota 6, troviamo, oltre all’Alperia Merano rimasta ferma nei 180’ più recenti, il Cassano Magnago riuscito con il conseguimento della posta piena in trasferta contro il Secchia Rubiera (31-26) a dare seguito al successo casalingo contro Trieste. A livello realizzativo spiccano nella giornata le 12 reti messe a segno dal terzino destro argentino Juan Pablo Cuello dell’Alperia Merano, le 11 dell’ala sinistra Gianluca Dapiran di Trieste e le 10 dell’ala destra Umberto Bronzo della Raimond Sassari. La Serie A di pallamano lascia ora spazio alla Nazionale.

Pallamano Serie A

I risultati della settima giornata

Carpi vs Conversano 23-28 (9-13)

Secchia Rubiera vs Cassano Magnago 26-31 (15-18)

Bolzano vs Teamnetwork Albatro Siracusa 34-26 (12-11)

Junior Fasano vs Alperia Merano 36-27 (19-14)

Pressano vs Brixen Südtirol 30-29 (14-12)

Trieste vs Raimond Sassari 25-29 (10-13)

Ha riposato: Sparer Eppan.

La classifica

01. Junior Fasano 13 (7)

02. Raimond Sassari 10 (5)

03. Pressano 9 (6)

04. Conversano 8 (5)

05. Brixen Südtirol 8 (7)

06. Bolzano 7 (7)

07. Alperia Merano 6 (7)

08. Cassano Magnago 6 (7)

09. Sparer Eppan 5 (6)

10. Trieste 4 (6)

11. Carpi 2 (6)

12. Teamnetwork Albatro Siracusa 2 (7)

13. Secchia Rubiera 2 (6)

* Fra parentesi le gare giocate.

Il prossimo turno (13 novembre)

Raimond Sassari vs Sparer Eppan

Teamnetwork Albatro Siracusa vs Junior Fasano

Conversano vs Secchia Rubiera

Brixen Südtirol vs Carpi

Alperia Merano vs Trieste

Cassano Magnago vs Pressano

Riposa: Bolzano