Pallamano femminile Serie A: il Brixen domina il derby e prende il comando

Nel recupero della quinta giornata della Serie A di pallamano femminile l’SSV Brixen Südtirol allunga a sei la striscia iniziale di successi conseguendo al “Palafornai” una travolgente affermazione esterna sul Mezzocorona per 39-19. Il successo nel derby regionale consente alla formazione guidata da Hubert Nössing di salire a quota 12 e portarsi, almeno per una notte, da sola in vetta al torneo con due punti di vantaggio sull’Alì-Best Espresso Mestrino impegnato mercoledì sera a Salerno.

Non riesce al Mezzocorona di esprimersi ai livelli di gioco offerti in casa contro l’AC Life Style Erice ed in trasferta contro il Pontinia. Per la squadra rotaliana, penultima in compagnia delle Guerriere Malo con 2 punti all’attivo, si tratta del quarto ko di fila. A livello realizzativo spiccano le 11 reti di Giada Babbo per le ospiti e le sette di Annachiara Campestrini per le padrone di casa.

Il confronto vede il Brixen portarsi al 12’ sull’8-3 in virtù di un break di 5-0 generato da tre reti di Babbo e due di Duran. Una doppietta di Saranovic consente al Mezzocorona di riportarsi a tre lunghezze dalle avversarie. Il divario tra le due compagini si mantiene inalterato sino al 15’ (6-9) quando il Brixen, pressoché perfetto in difesa e micidiale in contropiede (dieci attuati con successo nei soli primi 30’), avvia un clamoroso parziale di 13-0 che gli consente di volare al 28’ sul 22-6.

A pochi secondi dall’intervallo Saranovic pone fine al digiuno delle padrone di casa protrattosi per oltre un quarto d’ora trafiggendo con una potente conclusione dai nove metri una formidabile Prünster. La ripresa non ha storia. Il Brixen arriva al 53’ a toccare il massimo vantaggio sul +22 (36-14). Nel finale due realizzazioni di Buratti per il Mezzocorona fissano il risultato sul 19-39.

Pallamano femminile Serie A

MEZZOCORONA vs BRIXEN SÜDTIROL 19-39 (7-22)

Mezzocorona: Ratsika, Pedron; Terrana, Gislimberti 3, Betta 1, Saranovic 4, Ceso, Vegni, Battisti, Dalla Valle 1, Verones, Italiano, Girlanda 1, Pavlovic, Campestrini 7, Buratti 2. All.: Sonia Giovannini.

SSV Brixen Südtirol: Prünster, Pernthaler; Eder 3, Durnwalder 1, Schatzer 3, Hilber, Di Pietro 4, Nothdurfter 4, Duran Morens 6, Ucchino 6, Babbo 11, Ghilardi, Rabanser 1, Di Carlantonio, Sozio, Vikoler. All.: Hubert Nössing.

Arbitri: Alessandro Limido e Nicola Donnini.

La classifica

01. SSV Brixen Südtirol 12

02. Alì-Best Espresso Mestrino* 10

03. Jomi Salerno* 9

04. Cassa Rurale Pontinia 8

05. Casalgrande Padana 8

06. AC Life Style Erice 7

07. Cellini Padova 5

08. Cassano Magnago 4

09. Leno 3

10. Guerriere Malo 2

11. Mezzocorona 2

12. Ariosto Ferrara 0

* Una partita in meno