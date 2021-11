Pallamano femminile Serie A, 7ª giornata: Brixen non si ferma, Salerno tiene il passo

Nella Serie A di pallamano femminile la capolista Brixen Südtirol, trascinata soprattutto dalle reti di Arassay Duran (11) e Giada Babbo (8), centra il settimo successo in altrettanti impegni sostenuti andando a imporsi sul parquet della temibile Life Style Erice per 28-23. La quarta affermazione lontano dal proprio impianto consente alla squadra altoatesina di conservare, in graduatoria, un punto di vantaggio sulle campionesse d’Italia della Jomi Salerno largamente vittoriose in casa sul Leno per 35-24 con Ramona Manojlovic in bella evidenza con dieci realizzazioni.

Un gradino più sotto, a quota 12, troviamo l’Alì-Best Espresso Mestrino: la formazione diretta da Giuseppe Lucarini riscatta prontamente il ko esterno subito nel recupero della quinta giornata contro le detentrici del titolo conseguendo un netto successo interno sul Mezzocorona per 28-17.

La Cassa Rurale Pontinia, sospinta in particolare dalle nove segnature di Luisella Podda, ritrova la vittoria che mancava dal 16 ottobre aggiudicandosi in trasferta per 28-27 la sfida per l’ambita quarta posizione contro una Casalgrande Padana reduce dai colpi esterni a Malo e Mezzocorona. La terza affermazione colta lontano dal “Marica Bianchi” permette alla compagine laziale di staccare quella emiliana e portare a tre i punti di vantaggio sull’ AC Life Style Erice raggiunta al sesto posto a quota 7 dal Cellini Padova.

La formazione guidata da Abderrahman Saadi allunga a tre la striscia di successi consecutivi prevalendo, davanti al proprio pubblico, sul Cassano Magnago per 28-21. Al settimo tentativo si sblocca l’Ariosto Ferrara: la compagine estense, in virtù della vittoria per 29-23 ottenuta nel delicato match disputato sul parquet delle Guerriere Malo, si ritrova ora a condividere l’ultimo posto, oltre che con quella veneta, anche con il Mezzocorona.

Pallamano femminile Serie A

I risultati della settima giornata

AC Life Style Erice vs SSV Brixen Südtirol 23-28 (10-11)

Jomi Salerno vs Leno 35-24 (15-12)

Guerriere Malo vs Ariosto Ferrara 23-29 (9-13)

Alì Best Espresso Mestrino vs Mezzocorona 28-17 (13-9)

Casalgrande Padana vs Cassa Rurale Pontinia 27-28 (12-16)

Cellini Padova vs Cassano Magnago 28-21 (17-7)

La classifica

01. SSV Brixen Südtirol 14

02. Jomi Salerno 13

03. Alì Best Espresso Mestrino 12

04. Cassa Rurale Pontinia 10

05. Casalgrande Padana 8

06. AC Life Style Erice 7

07. Cellini Padova 7

08. Cassano Magnago 4

09. Leno 3

10. Ariosto Ferrara 2

11. Guerriere Malo 2

12. Mezzocorona 2

* Una partita in meno

Il prossimo turno (13 novembre)

Alì Best Espresso Mestrino vs AC Life Style Erice

SSV Brixen Südtirol vs Jomi Salerno

Cassano Magnago vs Cassa Rurale Pontinia

Ariosto Ferrara vs Mezzocorona

Leno vs Guuerriere Malo

Cellini Padova vs Casalgrande Padana