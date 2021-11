Pallamano femminile, EHF European Cup: sorteggiati gli ottavi di finale

Si sono svolti in mattinata nella sede della European Handball Federation a Vienna i sorteggi degli ottavi di finale della EHF European Cup di pallamano femminile. Il Brixen Südtirol, unica squadra italiana rimasta in corsa nella terza competizione continentale per importanza (dopo le uscite di scena dell’AC Life Style Erice al secondo turno ad opera delle israeliane dal Maccabi Arazim Ramat e delle campionesse d’Italia della Jomi Salerno nei sedicesimi per mano delle serbe della ZRK Bekament Bukovicka Banja), se la vedrà contro le ucraine dell’HC Galychanka Lviv.

La formazione altoatesina diretta da Hubert Nössing, attualmente capolista della Serie A Beretta, è approdata tra le migliori sedici della EHF European Cup eliminando le finlandesi del Dicken e le bielorusse dell’HC Victoria-Berestie. Contro la compagine di Brest le biancoverdi hanno centrato la qualificazione ribaltando con la vittoria per 27-22 riportata nel match di ritorno la sconfitta per 35-33 subita in trasferta all’andata.

L’HC Galychanka Lviv, vincitore in patria degli ultimi sette tornei, ha invece ottenuto il pass per gli ottavi di finale estromettendo agevolmente le ceche dell’HK Hodonin e di misura le slovacche della Iuventa Michalovce. Il club di Leopoli, attualmente in vetta a punteggio pieno alla propria lega (dieci successi in altrettante partite), può vantare nel suo palmarès anche un campionato dell’Unione Sovietica, due Baltic League, cinque coppe d’Ucraina e una Supercoppa ucraina.

Le spagnole del Costa del Sol Malaga, detentrici del titolo, sono state accoppiate con le neerlandesi dello Juro UniRek VZV mentre le sorprendenti faroesi dell’H71 saranno impegnate contro le serbe dello ZRK Naisa Nis. Le gare d’andata sono in programma l’8 e il 9 gennaio. I match di ritorno si disputeranno a campi invertiti una settimana più tardi.

EHF European Cup di pallamano femminile

Ottavi di finale (andata 8/9 gennaio; ritorno 15/16 gennaio)

HC DAC Dunajska Streda (SVK) vs Kristianstad Handboll (SWE)

Izmir BSB SK (TUR) vs Rocasa Gran Canaria (ESP)

Juro UniRek VZV (NED) vs Costa del Sol Malaga (ESP)

Maccabi Arazim Ramat gan (ISR) vs Visitelche.com Bm Elche (ESP)

Cabooter HandbaL Venlo (NED) vs ZRK Bekament Bukovicka Banja (SRB)

ZRK Naisa Nis (SRB) vs H71 (FAR)

Sokol Pisek (CZE) vs BV Vestmannaeyar (ISL)

Brixen Südtirol (ITA) vs HC Galychanka Lviv (UKR)