Pallanuoto Serie A1, 4° turno: AN Brescia ko a Trieste, in vetta restano Pro Recco e Ortigia

Nella quarta giornata del massimo campionato di pallanuoto Pro Recco e Circolo Canottieri Ortigia Siracusa, a seguito delle vittorie esterne conseguite rispettivamente contro il fanalino di coda Waterpolo Milano Metanopoli per 21-4 (gara giocata a Punta Sant’Anna su richiesta del club meneghino) e nel derby contro l’ADR Catania per 11-10, si ritrovano da sole in vetta al torneo a punteggio pieno in quanto l’AN Brescia rimedia a Trieste (13-12) la prima battuta d’arresto stagionale.

I campioni in carica, oltre a perdere contatto dalla vetta, si vedono anche scavalcare di una lunghezza in classifica dall’imbattuta compagine giuliana e raggiungere dalla Rari Nantes Savona tornata in casa al successo (12-7) a spese della Rari Nantes Salerno. Secondo ko esterno per la squadra campana settima con 6 punti all’attivo. Un gradino sopra, a quota 7, troviamo il Telimar Palermo andato a imporsi in trasferta per 14-7 sull’Iren Genova Quinto. L’Anzio Waterpolis, protagonista di un pareggio interno per 7-7 nel derby laziale con la Roma Nuoto, si conferma con i suoi 5 punti all’ottavo posto.

Il Circolo Nautico Posillipo si sblocca al quarto tentativo prevalendo davanti al proprio pubblico sulla Lazio per 15-11. La formazione napoletana, in virtù della prima vittoria, aggancia in nona posizione l’Iren Genova Quinto e l’ADR Nuoto Catania a quota 3. Non riesce alla Lazio Nuoto di dare seguito al pari nel derby contro l’Anzio Waterpolis. I biancocelesti, fermi a un punto, si ritrovano a condividere il penultimo posto con la Roma Nuoto.

Pallanuoto Serie A1

I risultati della quarta giornata

RN Savona vs RN Salerno 12-7 (2-2; 4-2; 2-2; 4-1)

Iren Genova Quinto vs Telimar Palermo 7-14 (2-4; 3-2; 1-6; 1-2)

WP Milano Metanopoli vs Pro Recco 4-21 (1-5; 1-2; 2-10; 0-4)

ADR Nuoto Catania vs CC Ortigia Siracusa 10-11 (3-3: 2-4; 2-2; 3-2)

CN Posillipo vs SS Lazio Nuoto 15-11 (5-2; 4-2; 3-3; 3-4)

Anzio Waterpolis vs Roma Nuoto 7-7 (2-2; 2-2; 1-2; 2-1)

Pallanuoto Trieste vs AN Brescia 13-12 (5-4; 4-2; 1-4; 3-2)

La classifica

01. Pro Recco 12

02. CC Ortigia Siracusa 12

03. Pallanuoto Trieste 10

04. An Brescia 9

05. RN Savona 9

06. Telimar Palermo 7

07. RN Salerno 6

08. Anzio Waterpolis 5

09. CN Posillipo 3

10. Iren Genova Quinto 3

11. ADR Nuoto Catania 3

12. Roma Nuoto 1

13. SS Lazio Nuoto 1

14. WP Milano Metanopoli 0

Il prossimo turno (6 novembre)

AN Brescia vs Iren Genova Quinto

CC Ortigia Siracusa vs WP Milano Metanopoli

Pro Recco vs RN Savona

RN Salerno vs Pallanuoto Trieste

Telimar Palermo vs Roma Nuoto

SS Lazio Nuoto vs ADR Nuoto Catania

CN Posillipo vs Anzio Waterpolis