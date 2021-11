Pallanuoto Italia-Croazia 11-12, il CT Campagna: “Indicazioni molto positive”

Nel primo test match, dopo il deludente settimo posto conseguito alle Olimpiadi, la Nazionale italiana di pallanuoto rimedia alla piscina “Felice Cascione” di Imperia una sconfitta di misura per 12-11 contro la Croazia quinta classificata a Tokyo.

Il confronto tra le due rappresentative profondamente rinnovate rispetto alla spedizione a cinque cerchi vede gli ospiti (mai in svantaggio) guidare nel punteggio per quasi tutti i trentadue minuti. La selezione diretta da Ivica Tucak, avanti 9-5 al termine del terzo parziale e ancora di quattro reti in apertura di ultimo periodo (10-6) grazie soprattutto all’efficacia decisamente superiore agli avversari palesata nelle situazioni di superiorità numerica (9/13 a fronte del 4/10 azzurro), controlla nel finale il tentativo di rimonta del Settebello condotto, invano, da Francesco Di Fulvio, autore di sei reti. Italia e Croazia si ritroveranno di fronte il 7 dicembre a Zagabria.

Al termine della sfida Alessandro Campagna, Commissario Tecnico degli azzurri, si mostra soddisfatto ai microfoni della RAI: “Ho ricevuto delle indicazioni molto positive. Abbiamo evidenziato delle lacune in certi ruoli chiave, sofferto nelle situazioni d’inferiorità numerica e peccato un po’ di precisione al tiro in quelle di superiorità ma la squadra, tenendo un ritmo molto alto, è riuscita ad offrire una prestazione di altissimo livello. C’è il rammarico per la sconfitta ma ci rifaremo tra un mese a Zagabria. Sono convinto che giocheremo una grande partita”.

Pallanuoto, Città d’Imperia Frecciarossa

ITALIA vs CROAZIA 11-12 (1-1; 2-3; 3-5; 5-3)

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio 6 (una su rigore), Alesiani, E. Di Somma 1, A. Fondelli 2, Velotto, Renzuto Iodice, Echenique 1, N. Presciutti, Bruni, Marziali, Dolce, De Michelis, Damonte 1. All.: Alessandro Campagna.

Croazia: Popadic , Buric 1, Butic , Krapic , Marinic-kragic 1, Bukic 2 (una su rigore), Vukicevic 2, Lazic 1, Zuvela 1, Biljaca , Benic 2, Basic 1 (su rigore), Jurlina , Duzevic 1. All.: Ivica Tucak.

Arbitri: Brasiliano (Ita), Matjevic (Cro)

Note: usciti per raggiunto limite di falli Echenique e Di Somma (I). Superiorità numeriche: Italia 4/10 + 1 rigore, Croazia 9/13 + 2 rigori.