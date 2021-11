Pallanuoto Serie A1: il punto dopo la quinta giornata

Tutto invariato nella zona podio della Serie A1 di pallanuoto al termine del quinto turno: Pro Recco e Circolo Canottieri Ortigia Siracusa, rispettivamente vittoriosi in casa sulla Rari Nantes Savona (10-7) e sulla Waterpolo Milano Metanopoli (15-5), si confermano in vetta al torneo a punteggio pieno con due lunghezze di vantaggio sulla sempre più convincente Trieste andata a imporsi a Salerno per 16-11.

Alle spalle dell’imbattuto terzetto troviamo con 12 punti all’attivo l’AN Brescia. I campioni d’Italia riscattano la battuta d’arresto patita a Trieste conseguendo, davanti al proprio pubblico, una larga affermazione per 18-8 sull’Iren Genova Quinto. Il Telimar Palermo allunga a tre la striscia di risultati utili ottenendo un successo interno per 10-6 sulla Roma Nuoto. La seconda vittoria di fila consente al club dell’Addaura di toccare quota 10 e scavalcare conseguentemente di una lunghezza in classifica la Rari Nantes Savona scivolata in sesta posizione a seguito del ko subito nel derby contro i campioni d’Europa.

Il quadro dei risultati è completato dalle preziose affermazioni in trasferta per 12-9 riportate dall’Anzio Waterpolis e dall’ADR Nuoto Catania rispettivamente a Santa Maria Capua Vetere contro il Circolo Nautico Posillipo e al Foro Italico in rimonta contro la Lazio Nuoto. I primo colpi esterni in campionato permettono alle due neopromosse di risalire di una posizione in classifica. Settimo posto con 8 punti per l’Anzio Waterpolis arrivata al quarto risultato utile consecutivo; ottavo, a pari merito con la Rari Nantes Salerno a quota 6, per l’ADR Nuoto Catania che pur non facendo passo in avanti aveva destato un’ottima impressione anche nei precedenti impegni sostenuti contro Pro Recco e Ortigia Siracusa.

Pallanuoto Serie A1

I risultati della quinta giornata

AN Brescia vs Iren Genova Quinto 18-8 (4-3; 3-2; 6-1; 5-2)

CC Ortigia Siracusa vs WP Milano Metanopoli 15-5 (4-2; 3-1; 5-0; 3-2)

Pro Recco vs RN Savona 10-7 (3-2; 2-2; 2-3; 3-0)

RN Salerno vs Pallanuoto Trieste 11-16 (3-2; 1-6; 4-3; 3-5)

Telimar Palermo vs Roma Nuoto 10-6 (1-2; 3-2; 3-2; 3-0)

SS Lazio Nuoto vs ADR Nuoto Catania 9-12 (3-2; 3-3; 3-5; 0-2)

CN Posillipo vs Anzio Waterpolis 9-12 (2-3; 2-3; 3-4; 2-2)

La classifica

01. Pro Recco 15

02. CC Ortigia Siracusa 15

03. Pallanuoto Trieste 13

04. AN Brescia 12

05. Telimar Palermo 10

06. RN Savona 9

07. Anzio Waterpolis 8

08. RN Salerno 6

09. ADR Nuoto Catania 6

10. Iren Genova Quinto 3

11. CN Posillipo 3

12. Roma Nuoto 1

13. SS Lazio Nuoto 1

14. WP Milano Metanopoli 0

La classifica marcatori

17 reti: A. Fondelli (RN Savona).

15 reti: M. Di Martire (CN Posillipo).

14 reti: A. Privitera (ADR Nuoto Catania).

13 reti: F. Di Fulvio (Pro Recco) e M. Irving (Telimar Palermo).

Il prossimo turno (13 novembre)

RN Savona vs CC Ortigia Siracusa

ADR Nuoto Catania vs CN Posillipo

Pallanuoto Trieste vs Pro Recco

Roma Nuoto vs AN Brescia

Anzio Waterpolis vs Telimar Palermo

Iren Genova Quinto vs RN Salerno

WM Milano Metanopoli vs SS Lazio Nuoto