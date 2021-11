Pallanuoto femminile Serie A1, 3° turno: il Plebiscito Padova resta in vetta da solo

Il terzo turno della Serie A1 di pallanuoto femminile, contrassegnato dal rinvio a data da destinarsi del confronto fra Trieste e Bogliasco per due casi di positività al Covid registrati nel gruppo-squadra giuliano, si rivela particolarmente favorevole al Plebiscito Padova. La compagine diretta da Stefano Postorivo, largamente vittoriosa in trasferta contro il fanalino di coda Rari Nantes Florentia per 12-1, approfitta del pareggio per 9-9 tra la Vetrocar Verona e la SIS Roma nel big match di giornata per restare da sola al comando del torneo a punteggio pieno.

Le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte Catania, protagoniste di una travolgente affermazione interna sul Como Nuoto Recoaro per 23-4, s’insediano solitarie al quarto posto con 6 punti all’attivo. L’NC Milano e la Vela Nuoto Ancona smuovono per la prima volta la classifica chiudendo sul 6-6 un match che all’inizio dell’ultimo periodo vedeva le padrone di casa avanti di tre reti.

Pallanuoto femminile Serie A1

I risultati della terza giornata

L’Ekipe Orizzonte Catania vs Como Nuoto Recoaro 23-4 (6-1; 7-1; 5-0; 5-2)

NC Milano vs Vela Nuoto Ancona 6-6 (1-2; 2-0; 3-1; 0-3)

RN Florentia vs CS Plebiscito Padova 1-12 (1-3; 0-3; 0-1; 0-5)

Pallanuoto Trieste vs Bogliasco rinviata

Vetrocar CSS Verona vs SIS Roma 9-9 (2-4; 1-1; 4-0; 2-4)

La classifica

01. CS Plebiscito Padova 9

02. SIS Roma 7

03. Vetrocar CSS Verona 7

04. L’Ekipe Orizzonte Catania 6

05. Bogliasco* 3

06. Pallanuoto Trieste* 3

07. Como Nuoto Recoaro 3

08. Vela Nuoto Ancona 1

09. NC Milano 1

10. RN Florentia 0

* Una partita in meno.

Classifica marcatori

14 reti: V. Palmieri (L’Ekipe Orizzonte Catania).

10 reti: C. Marletta (L’Ekipe Orizzonte Catania).

09 reti: G. Apilongo (NC Milano) e A. Gragnolati (Vetrocar CSS Verona).

Il prossimo turno (13 novembre)

Bogliasco vs RN Florentia

Vela Nuoto Ancona vs Pallanuoto Trieste

Como Nuoto Recoaro vs Vetrocar CSS Verona

SIS Roma vs NC Milano

CS Plebiscito Padova vs L’Ekipe Orizzonte Catania