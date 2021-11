Serie A di Futsal: stasera a Lazzaro va in scena Cormar Polistena-Sandro Abate

La Cormar Polistena, dopo le prime tre gare interne disputate al Pala Botteghelle di Reggio Calabria, si sposta al “Polivalente Bruno Attinà” di Lazzaro per ospitare stasera la Sandro Abate Avellino in un match valido per la settima giornata della Serie A di futsal.

Come arriva la Cormar Polistena

Nell’ultimo turno di campionato la Cormar Polistena, tredicesima con 6 punti all’attivo, ha allungato a tre la striscia di ko consecutivi rimediando in trasferta un pesante 8-1 contro la Futsal Pescara. I bianconeri, sotto 1-0 al 5’ della ripresa, hanno compromesso irrimediabilmente l’esito del confronto incassando nei cinque minuti successivi un clamoroso parziale di 5-1. Nei precedenti tre incontri “casalinghi” la formazione guidata da Antonino Rinaldi ha incamerato altrettanti punti. Tra le battute d’arresto patite all’esordio contro la Feldi Eboli (2-4) e nella quinta giornata contro l’Olimpus Roma (3-5) si è frapposto il successo per 5-3 ottenuto contro la Todis Lido di Ostia.

Come arriva la Sandro Abate

La Sandro Abate, affidata in panchina a Fausto Scarpitti dopo le dimissioni per motivi familiari rassegnate da Gianfranco Angelini, si ritrova, dopo la sconfitta interna per 6-4 subita in casa contro la Syn-Bios Petrarca Padova capolista del torneo a punteggio pieno, a condividere la quarta posizione in compagnia di Futsal Pescara, Olimpus Roma e Feldi Eboli a quota 10. La squadra irpina è imbattuta lontano dal “Pala del Mauro” avendo vinto a Roma contro la Todis Lido di Ostia per 4-1 e chiuso sull’1-1 l’impegno esterno contro l’Opificio 4.0 CMB Matera.

Attacchi vs difese

La Cormar Polistena, sin qui a segno in 14 occasioni (4 volte Creaco, 3 Arcidiacone, 2 Minnella e una a testa Eric, Juninho, Maluko e Vinicius) condivide con la Came Dosson il tredicesimo attacco del campionato. Le note dolenti per la compagine reggina arrivano soprattutto dai 26 gol subiti (nessuno ha fatto peggio).

La Sandro Abate Avellino detiene con 20 centri all’attivo (6 di Suazo, 4 di Ramon, 2 di Avellino, Richar e Ugherani e uno ciascuno di Bizjak, Dalcin, Danicic e Pazetti) il quarto attacco più prolifico del torneo in compagnia della capolista Syn-Bios Petrarca. Con tre reti al passivo di media i “lupi” si devono, a livello difensivo, accontentare di un ottavo posto in coabitazione con Napoli Futsal, Todis Lido di Ostia e Vitulano Drugstore Manfredonia.

Arbitri

La sfida del settimo turno della Serie A di futsal tra Cormar Polistena e Sandro Abate, in programma stasera alle ore 20.30 (diretta streaming su Futsaltv.it), sarà arbitrata da Federico Beggio di Padova e da Giovanni Beneduce di Nola. Il cronometrista sarà Francesco Saverio Mancuso di Vibo Valentia.