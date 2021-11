Serie A di futsal, 7° turno: stasera il “classico” Italservice Pesaro-Feldi Eboli

Grande attesa al “Pala Fiera” per l’anticipo del settimo turno della Serie A di futsal tra i campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro, terzi a quota 11, e la Feldi Eboli quarta in compagnia di Futsal Pescara, Olimpus Roma e Sandro Abate con una gara in più e un punto in meno. Le due squadre, nella passata stagione, hanno visto incrociarsi le loro strade nelle semifinali dei playoff e nella finale della Coppa Italia. Un appuntamento che si rinnoverà, dopo stasera, anche il prossimo 4 gennaio quando al “Pala Sele” di Eboli i padroni di casa cercheranno di prendersi in Supercoppa una rivincita sui rivali usciti vincenti dalle precedenti importanti contese.

Come arriva l’Italservice Pesaro

I detentori del titolo nazionale sono reduci dall’amara eliminazione dalla Champions League patita nel Main Round di Rimini. La squadra diretta da Fulvio Colini è imbattuta in campionato ma nei due più recenti impegni sostenuti non è andata oltre il pari contro formazioni attualmente posizionate nella parte basse della classifica. Prima dell’1-1 conseguito contro il Vitulano Drugstore Manfredonia, i biancorossi, nelle gare interne, avevano sempre incamerato la posta piena prevalendo (a Salsomaggiore Terme) sul Napoli Futsal per 3-0 ed in extremis sulla Meta Catania Bricocity per 3-2.

Come arriva la Feldi Eboli

Un solo punto nelle ultime due giornate per la compagine salernitana reduce dalla battuta d’arresto interna per 6-3 subita nel derby regionale contro il Napoli Futsal. Nelle precedenti esibizioni esterne la formazione guidata da Serginho Schiochet ha conseguito nell’ordine una vittoria per 4-2 contro la Cormar Polistena, una bruciante sconfitta allo scadere per 3-2 contro la capolista Syn-Bios Petrarca Padova e un pareggio per 3-3 contro il Real San Giuseppe. Un bottino che poteva avere essere decisamente più consistente per i rossoblu avanti in terra veneta di due reti a 167 secondi dalla sirena e di una lunghezza a meno di un minuto dalla fine nella prima sfida tutta campana della stagione disputata a Nocera Inferiore.

Attacchi vs difese

L’Italservice Pesaro detiene la terza miglior difesa del campionato (2 gol subiti a gara come la Futsal Pescara), ma nella classifica degli attacchi più prolifici, avendo segnato tre reti di media a partita, si limita a condividere il nono posto con la Futsal Pescara. I centri portano la firma di Borruto (4), Canal (3), Cuzzolino e Tonidandel (2), De Oliveira, Fortini e Taborda (1). A queste segnature va aggiunto l’autogol di Hrkac dell’Opificio 4.0 CMB Matera.

La Feldi Eboli, a bersaglio in 19 circostanze (4 volte Bissoni, 3 Calderolli e M. Schiochet, 2 Caponigro, Pesk e Trentin, una a testa Luizinho, Rafinha e Selucio), detiene, in coabitazione con Olimpus Roma e Real San Giuseppe, il sesto attacco del torneo. Le “Volpi”, con 17 reti al passivo, detengono la settima miglior difesa.

Arbitri

Il big match della settima giornata della Serie A di futsal tra Italservice Pesaro e Feldi Eboli, in programma stasera alle ore 20 (diretta streaming su Futsaltv.it), sarà arbitrato da Chiara Perona di Biella e da Luca Petrillo di Catanzaro. Il cronometrista sarà Gennaro Cefalà di Lamezia Terme.