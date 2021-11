Serie A di pallamano: stasera l’atteso recupero Raimond Sassari-Conversano

Il campionato di Serie A di pallamano, dopo la pausa per gli impegni della Nazionale in Israele, riprende stasera (ore 19) con l’importante recupero della sesta giornata tra la Raimond Sassari e i campioni in carica del Conversano. Entrambe le compagini si presentano all’appuntamento con lo stesso numero di partite giocate (5) ma i detentori del titolo, avendo già assaporato l’amaro calice della sconfitta, si ritrovano con un paio di lunghezze di ritardo sui rivali ancora a punteggio pieno. Nell’atteso confronto diretto in programma al Pala Santoru le due contendenti hanno la possibilità di ridurre il distacco dall’imbattuta Junior Fasano in vetta alla classifica con 13 punti in sette gare.

Qui Raimond Sassari

Nell’ultima giornata disputata la Raimond Sassari aveva colto una preziosa vittoria a Trieste per 28-23. Nelle precedenti gare interne la compagine turritana ha incamerato la posta piena a spese del Cassano Magnago (29-24), del Brixen (25-24) e del Carpi (28-19).

La formazione diretta da Filiberto Kokuca detiene il secondo attacco più prolifico del campionato (149 reti realizzate alla media di 29,8 a partita) e la seconda miglior difesa (113 gol subiti alla media di 22,6 gara). Il miglior marcatore rossoblu è Umberto Bronzo (25), seguito da Giovanni Nardin (23) e da Jakov Vrdoljak (21).

Qui Conversano

Il Conversano, prima della sosta, aveva conseguito un’affermazione a Carpi per 28-23. Nelle altre gare affrontate in trasferta la formazione guidata da Alessandro Tarafino ha riportato un successo a Siracusa contro la Teamnetwork Albatro (27-17) e un ko di misura a Bressanone (22-23).

I campioni d’Italia vantano la difesa meno battuta del torneo (100 reti incassate alla media di 20 a gara) ma soltanto il nono miglior attacco (127 segnate alla media di 25,4 a partita). Tra i marcatori biancoverdi spicca Jacob Nelson (20) seguito da Demis Radovcic (20) e da Alessio Moretti (18).

Arbitri

Raimond Sassari-Conversano, recupero del sesto turno della Serie A di pallamano, in programma stasera alle ore 19 (diretta streaming su Eleven Sport), sarà arbitrata da Ciro Cardone e Luciano Cardone.