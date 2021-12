Alps Hockey League, 27° turno: l’Asiago cede alla capolista Jesenice, il Renon torna al secondo posto

L’HDD SIJ Jesenice consolida il suo primato in classifica nell’Alps Hockey League al termine dell’importante ventisettesimo turno: la compagine slovena consegue una brillante affermazione in trasferta per 3-2 sul Migross Supermercati Asiago Hockey. Non basta ai campioni d’Italia in carica, quarti con 48 punti all’attivo, portarsi rapidamente sul 2-0 in virtù delle reti di Stefano Marchetti (3’) e Anthony Salinitri (8’) per imporre l’alt ai lanciati biancorossi. Lo Jesenice riesce, infatti, a ribaltare l’esito della sfida andando a segno con Saso Rajsar (22’ e 46’) e Eeto Elo (54’). Il sesto successo consecutivo consente alla formazione diretta da Niko Zupancic di salire a quota 62 e portare a dieci le lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice tornata a essere il Rittner Buam.

La squadra altoatesina, confermando la tradizione decisamente favorevole nei confronti diretti, si rende protagonista di una roboante quanto preziosa affermazione esterna per 4-0 sull’EHC Lustenau che davanti al proprio pubblico non perdeva da quasi due mesi e mezzo. La settima vittoria ottenuta lontano da Collalbo, sancita dalle reti di Alex Frei (30’), Markus Spinell (35’ e 37’) e Adam Giacomuzzi (59’), permette al complesso guidato da Santeri Heiskanen di scavalcare di una lunghezza quella austriaca al secondo posto.

Non riesce all’HC Gherdëina valgardena.it di bissare l’affermazione in terra austriaca conseguita contro il Red Bull Hockey Junior nell’ultimo impegno sostenuto. La compagine ladina, dopo essere stata avanti anche di due reti in avvio di terzo periodo, soccombe 5-4 all’overtime contro un EK Die Zeller Eisbären che nelle precedenti otto gare disputate nell’Alps Hockey League aveva rimediato sette sconfitte. A decidere l’emozionante confronto è una segnatura di Frederik Widen (63’).

Il Gherdëina, sesto con 40 punti e attualmente qualificato per il Master Round, si ritrova ora con due sole lunghezze di vantaggio sulla S.G. Cortina Afro e tre sull’HC Fassa Falcons riuscito a inanellare il suo quinto successo di fila andando a imporsi agevolmente a Kitzbuhel per 7-3. Per la squadra di Canazei si è trattato dell’ottavo successo nelle ultime dieci partite. Il quadro dei risultati è completato dalla terza vittoria interna consecutiva ottenuta dal fanalino di coda Vienna Capitals Silver a spese dei connazionali dello Steel Wings Linz superati in rimonta con il punteggio di 4-3.

Alps Hockey League

I risultati della 27ª giornata

EC Die Adler Stadwerke Kitzbuhel (Aut) vs SHC Fassa Falcons (Ita) 3-7 (0-1; 2-3; 1-3)

Vienna Capitals Silver (Aut) vs Steel Wings Linz (Aut) 4-3 (0-1; 1-0; 3-2)

EK Die Zeller Eisbären (Aut) vs HC Gherdëina valgardena.it (Ita) 5-4 OT (2-1; 0-2; 2-1; 1-0)

EHC Lustenau (Aut) vs Rittner Buam (Ita) 0-4 (0-0; 0-3; 0-1)

Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) vs HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo) 2-3 (2-0; 0-1; 0-2)

La classifica

01. HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo) 62 (25)

02. Rittner Buam (Ita) 52 (24)

03. EHC Lustenau (Aut) 50 (25)

04. Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) 48 (23)

05. Red Bull Hockey Juniors (Aut) 46 (28)

06. HC Gherdëina valgardena.it (Ita) 40 (24)

07. S.G. Cortina Afro (Ita) 38 (25)

08. SHC Fassa Falcons (Ita) 37 (25)

09. EK Die Zeller Eisbären (Aut) 37 (25)

10. HC Merano Pircher (Ita) 32 (24)

11. EC-KAC Future Team (Aut) 32 (28)

12. EC Bregenzerwald (Aut) 30 (18)

13. Wipptal Broncos Weihenstephan (Ita) 30 (22)

14. EC Die Adler Stadwerke Kitzbuhel (Aut) 26 (24)

15. Steel Wings Linz (Aut) 23 (23)

16. BEMER VEU Feldkirch (Aut) 17 (23)

17. Vienna Capitals Silver (Aut) 15 (24)

Il prossimo turno (26-28 dicembre)

HC Gherdëina valgardena.it (Ita) vs EC Bregenzerwald (Aut)

HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo) vs Vienna Capitals Silver (Aut)

Steel Wings Linz (Aut) vs HC Merano Pircher (Ita)

EK Die Zeller Eisbären (Aut) vs Wipptal Broncos Weihenstephan (Ita)

Rittner Buam (Ita) vs BEMER VEU Feldkirch (Aut)

EC Die Adler Stadwerke Kitzbuhel (Aut) vs Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita)

S.G. Cortina Afro (Ita) vs EHC Lustenau (Aut)