Alps Hockey League, 29° turno: il Renon va ko a Jesenice, l’Asiago si riprende il secondo posto

Nell’ultimo turno dell’anno dell’Alps Hockey League la capolista Jesenice fornisce una bella prova di forza aggiudicandosi davanti al proprio pubblico lo scontro al vertice con il Renon per 5-2. La settima affermazione consecutiva nel torneo transnazionale consente alla corazzata slovena di salire alla strabiliante media di 2,5 punti a gara. Del ko della compagine altoatesina (scesa a 2,037 p/g) ne approfittano i campioni d’Italia in carica della Migross Supermercati Asiago. I finalisti della passata edizione della competizione s’insediano in solitaria al secondo posto (2,120 p/g) a seguito della larga vittoria interna (6-2) riportata alla distanza sugli austriaci dell’EK Die Zeller Eisbären.

La serata fa registrare nelle zone alte della classifica anche il quarto ko di fila dell’EHC Lustenau. La formazione diretta da Mark Flanagan soccombe sulla propria pista (0-3) nel derby del Vorarlberg contro il BEMER VEU Feldkirch. Per i biancorossoneri, penultimi con un punto di media a partita in compagnia dei connazionali dell’EC Die Adler Stadwerke Kitzbuhel, si tratta del quarto successo nelle ultime cinque gare.

Alle spalle dell’EHC Lustenau (1,852 p/g) si assiste all’aggancio al quinto posto in piena zona Master Round dei lanciatissimi Fassa Falcons ai Red Bull Hockey Juniors (1,643 p/g). La squadra guidata da Marco Liberatore allunga a otto la striscia di vittorie consecutive andando a imporsi in trasferta contro il Bregenzerwald per 3-1.

Il Merano Pircher e i Wipptal Broncos Weihenstephan tornano a muovere la classifica prevalendo rispettivamente in casa sugli austriaci dell’EC Die Adler Stadwerke Kitzbuhel (5-2) e dello Steel Wings Linz (4-3 all’overtime con rete decisiva messa a segno da Tommy Gschnitzer).

Alps Hockey League, 29° turno: i risultati

EC Bregenzerwald (Aut) vs SHC Fassa Falcons (Ita) 1-3 (0-2; 1-1; 0-0)

EHC Lustenau (Aut) vs BEMER VEU Feldkirch (Aut) 0-3 (0-1; 0-1; 0-1)

HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo) vs Rittner Buam (Ita) 5-2 (2-0; 0-1; 3-1)

Wipptal Broncos Weihenstephan (Ita) vs Steel Wings Linz (Aut) 4-3 OT (0-1; 2-0; 1-2; 1-0)

HC Merano Pircher (Ita) vs EC Die Adler Stadwerke Kitzbuhel (Aut) 5-2 (2-0; 0-1; 3-1)

Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) vs EK Die Zeller Eisbären (Aut) 6-2 (1-1; 1-0; 4-1)

Alps Hockey League: la classifica

01. HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo) 65 (26) p/g: 2,500

02. Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) 53 (25) p/g: 2,120

03. Rittner Buam (Ita) 55 (27) p/g: 2,037

04. EHC Lustenau (Aut) 50 (27) p/g: 1,852

05. Red Bull Hockey Juniors (Aut) 46 (28) p/g: 1,643

06. SHC Fassa Falcons (Ita) 46 (28) p/g: 1,643

07. HC Gherdeina valgardena.it (Ita) 40 (25) p/g: 1,600

08. EC Bregenzerwald (Aut) 30 (19) p/g: 1,579

09. SG Cortina Afro (Ita) 41 (26) p/g: 1,577

10. EK Die Zeller Eisbären (Aut) 40 (27) p/g: 1,481

11. HC Merano Pircher (Ita) 35 (26) p/g: 1,346

12. Wipptal Broncos Weihenstephan (Ita) 32 (25) p/g: 1,280

13. EC-KAC Future Team (Aut) 32 (28) p/g: 1,143

14. Steel Wings Linz (Aut) 27 (26) p/g: 1,040

15. BEMER VEU Feldkirch (Aut) 26 (26) p/g: 1,000

16. EC Die Adler Stadwerke Kitzbuhel (Aut) 27 (27) p/g: 1,000

17. Vienna Capitals Silver (Aut) 15 (24) p/g: 0,625

Alps Hockey League: il programma del prossimo turno (2-4 gennaio)

Rittner Buam (Ita) vs EC Bregenzerwald (Aut) (2/1, ore 18.00)

EC Die Adler Stadwerke Kitzbuhel (Aut) vs EK Die Zeller Eisbären (Aut) (2/1, ore 18.00)

HC Gherdeina valgardena.it (Ita) vs EHC Lustenau (Aut) (2/1, ore 20.30)

SG Cortina Afro (Ita) vs Steel Wings Linz (Aut) (2/1, ore 20.30)

Wipptal Broncos Weihenstephan (Ita) vs HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo) (4/1, ore 20.00)

Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) vs Vienna Capitals Silver (Aut) (4/1, ore 20.30)