EHF Champions League di pallamano, 9° turno girone A: Montpellier allunga, Kiel risale al secondo posto

Il Montpellier Handball consolida il suo primato in classifica nel girone B della EHF Champions League di pallamano al termine del nono turno. La formazione diretta da Patrice Canayer allunga a sette la striscia di successi consecutivi, ma deve soffrire non poco per avere ragione di un combattivo PPD Zagreb per 24-23.

La quarta vittoria casalinga di fila, maturata grazie anche alla buona prova offerta dallo svedese Carl Wallinius (5 reti), consente al Montpellier Handball di salire in classifica a 15 punti e portare (complice la caduta del Pick Szeged) a due le lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice ora costituita dal THW Kiel protagonista, davanti al proprio pubblico, di un’affermazione per 32-30 sui macedoni del Vardar giunti al sesto ko consecutivo. Nella sfida andata in scena alla Wunderino-Arena meritano di essere sottolineate le prestazioni del norvegese Sander Sagosen (8/13) da una parte e del croato Ante Kurdic (9/9).

Non riesce a tenere il passo il Pick Szeged: la formazione guidata da Juan Pastor, reduce da tre successi, soccombe in trasferta per 34-30 contro i vicecampioni d’Europa dell’Aalborg Håndbold trascinati dalle diciassette parate di Simon Gade e dalle nove realizzazioni Nikolaj Laeso. La squadra magiara, oltre a vedersi scavalcare di un punto dal THW Kiel, si ritrova a condividere il terzo posto proprio con quella danese, sino a questo momento, impeccabile davanti al proprio pubblico (cinque partite, altrettante vittorie).

Il fanalino di coda Meshkov Brest riesce al nono tentativo a ottenere la sua prima affermazione. La compagine bielorussa, sostenuta in attacco soprattutto da Mikita Vailupau (8/9), coglie allo scadere l’unico successo esterno della giornata a spese dei norvegesi dell’Elverum Håndball superati per 34-33. Negli emozionanti istanti finali decisivo si rivela il contributo alla causa fornito da Ivan Matskevich: l’estremo difensore ospite prima neutralizza il tentativo di Eric Johansson, quindi realizza il gol-vittoria a porta vuota. All’Elverum Håndball, quinta con 8 punti all’attivo, non bastano gli interventi tra i pali di Emil Imsgard (23/56) e le otto reti di Grondhal per evitare il terzo ko di fila.

EHF Champions League di pallamano, girone A

I risultati della nona giornata

Elverum Håndball (Nor) vs HC Meshkov Brest (Blr) 32-33 (15-17)

Montpellier Handball (Fra) vs HC PPD Zagreb (Cro) 24-23 (14-12)

Aalborg Håndbold (Den) vs Pick Szeged (Hun) 34-30 (16-14)

THW Kiel (Ger) vs HC Vardar 1961 (Mkd) 32-30 (18-16)

La classifica

01. Montpellier Handball (Fra) 15

02. THW Kiel (Ger) 13

03. Aalborg Håndbold (Den) 12

04. Pick Szeged (Hun) 12

05. Elverum Håndball (Nor) 8

06. HC Vardar 1961 (Mkd) 5

07. HC PPD Zagreb (Cro) 4

08. HC Meshkov Brest (Blr) 3

Il prossimo turno (8/9 dicembre)

HC Meshkov Brest (Blr) vs Montpellier Handball (Fra)

Elverum Håndball (Nor) vs Aalborg Håndbold (Den)

HC PPD Zagreb (Cro) vs HC Vardar 1961 (Mkd)

Pick Szeged (Hun) vs THW Kiel (Ger)