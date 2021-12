Hockey su pista Serie A1, 11° turno: Forte dei Marmi aggancia Vercelli al terzo posto

L’undicesima giornata della Serie A1 di hockey su pista, contraddistinta dai rinvii al 12 gennaio del sentito derby tra la capolista GSH Trissino e l’Ubroker Bassano e dell’attesa sfida tra la scudettata Amatori Wasken Lodi e il Galileo Follonica (a causa di problematiche di natura sanitaria emerse nella compagine trissinese e in quella lodigiana), fa registrare l’aggancio al terzo posto dei vicecampioni d’Italia della GDS Impianti Forte dei Marmi alla sorprendente matricola Engas Vercelli.

La squadra versiliana coglie la prima vittoria della gestione Marc Gual prevalendo davanti al proprio pubblico sul TeamServiceCar Monza con un perentorio 7-0. Il quarto successo interno, sancito dalle doppiette di Pedro Gil, Elia Cinquini e Marti Casas e dalla rete di Lorenzo Giovannetti, consente ai rossoblu di ritrovarsi, a quota 21, a condividere il gradino più basso del podio con l’Engas Vercelli sconfitta in trasferta di misura (4-3) dallo Why Sport Valdagno trascinato da una tripletta di Davide Motaran.

A subire il sorpasso della GDS Impianti Forte dei Marmi sono l’Ubroker Bassano fermo a 20 punti in quanto impossibilitato a scendere in pista a Trissino e l’Edilfox Grosseto rimasta a 19 a seguito del cocente ko esterno (4-3) patito contro la Gamma Innovation Sarzana.

I padroni di casa, dopo aver ribaltato con i centri di Pablo Najera, Francesco Rossi e Francesco De Rinaldis l’iniziale svantaggio determinato dal gol di Stefano Paghi, subiscono il ritorno della mai doma formazione maremmana a segno due volte con capitan Pablo Saavedra ma riescono in un finale rovente a ventisette secondi dalla fine a tornare definitivamente avanti con un centro dalla distanza di Joan Galbas. La terza affermazione al Vecchio Mercato permette ai rossoneri di consolidare l’ottava posizione. Si ferma dunque a tre la striscia di successi consecutivi dell’Edilfox Grosseto che in ogni caso si assicura con due giornate d’anticipo la certezza della partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia.

La Tierre Chimica Montebello torna al quarto tentativo a muovere la propria classifica aggiudicandosi in volata per 3-2 il delicato derby vicentino disputato in casa di un Telea Medical Sandrigo invano sospinto dalla doppietta di Diogo Baptista Das Neves. A decidere un match dall’andamento alterno è una rete di Nuno Paiva a 15’’ dal termine. La prima vittoria esterna consente alla formazione guidata da Luca Chiarello d’insediarsi in compagnia del Why Sport Valdagno al nono posto a quota 12 e lasciarsi conseguentemente alle spalle, seppur di un solo punto, la zona playout in cui è invece ricaduto il TeamServiceCar Monza.

Il quadro dei risultati dell’undicesimo turno della Serie A1 di hockey su pista è completato dalla travolgente affermazione casalinga per 10-2 ottenuta dalla Bidielle Correggio a spese del fanalino di coda HP Matera. Nel secondo successo in campionato conseguito dalla squadra emiliana, penultima con 7 punti all’attivo, si registrano le doppiette di capitan Enrico Zucchiatti, Alvaro Osorio e Max Thiel.

Hockey su pista Serie A1, 11° turno

I risultati

Gamma Innovation Sarzana vs Edilfox Grosseto 4-3 (0-1)

Telea Medical Sandrigo vs Tierre Chimica Montebello 2-3 (1-1)

Bidielle Correggio vs HP Matera 10-2 (3-0)

Why Sport Valdagno vs Engas Vercelli 4-3 (2-1)

GDS Impianti Forte dei Marmi vs TeamServiceCar Monza 7-0 (2-0)

Amatori Wasken Lodi vs Galileo Follonica (mercoledì 12 gennaio, ore 20.45)

GSH Trissino vs Ubroker Bassano (mercoledì 12 gennaio, ore 20.45)

La classifica

01. GSH Trissino* 30

02. Galileo Follonica* 23

03. GDS Impianti Forte dei Marmi 21

04. Engas Vercelli 21

05. Ubroker Bassano* 20

06. Edilfox Grosseto 19

07. Gamma Innovation Sarzana 16

08. Amatori Wasken Lodi* 16

09. Tierre Chimica Montebello 12

10. Why Sport Valdagno 12

11. TeamServiceCar Monza 11

12. Telea Medical Sandrigo 8

13. Bidielle Correggio 7

14. HP Matera 0

* Una partita in meno.

Il prossimo turno (mercoledì 5 gennaio, ore 20.45)

HP Matera vs GDS Impianti Forte dei Marmi

Engas Vercelli vs Gamma Innovation Sarzana

Ubroker Bassano vs Amatori Wasken Lodi

TeamServiceCar Monza vs GSH Trissino

Edilfox Grosseto vs Bidielle Correggio

Tierre Chimica Montebello vs Why Sport Valdagno

Telea Medical Sandrigo vs Galileo Follonica