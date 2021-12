Mondiali di pallamano femminile: il punto sul Main Round

Il primo turno del Main Round dei Mondiali di pallamano femminile, in corso di svolgimento in Spagna, si rivela nel Gruppo I di Granollers particolarmente positivo per la Francia. “Les Bleues”, in virtù del successo riportato sulla Polonia per 26-16, si ritrovano, infatti, da sole al comando del raggruppamento con 6 punti. Non riesce a tenere il passo la Russia fermata sul pari (26-26) dalla Slovenia. Quest’ultima, salita in classifica a quota 3, si vede scavalcare al terzo posto di una lunghezza dalla Serbia riuscita in volata a prevalere sul Montenegro per 27-25.

Nel Gruppo II, in scena a Torrevieja, le campionesse d’Europa della Norvegia, vicinissime a eguagliare con il +36 (43-7) ottenuto contro Porto Rico la vittoria record nella competizione, conservano il primato del girone con una lunghezza di vantaggio su Paesi Bassi e Svezia. Le detentrici del titolo mondiale conseguono una sofferta affermazione sulla Romania per 31-30. Nell’emozionante finale decisive si rivelano una rete di Angela Malestein e un paio d’interventi di Tess Wester su conclusioni di Laura Moisa. La Svezia non incontra, invece, alcun problema con il Kazakhistan travolto per 55-20.

A Granollers, nel Gruppo III, Danimarca e Germania, rispettivamente vittoriose su Ungheria (30-19) e Congo (29-18), si confermano in vetta con 6 punti all’attivo. Alle loro spalle si fa largo la Corea del Sud protagonista di un successo per 32-26 sulla Repubblica Ceca. Per le detentrici del titolo asiatico, salite in classifica a quota 4, si tratta del primo successo ottenuto nel torneo su un’avversaria europea.

Il Gruppo IV fa registrare a Torrevieja le vittorie delle vicecampionesse del mondo della Spagna su un coriaceo Giappone per 28-26, del Brasile sull’Austria per 38-31 e della Croazia sull’Argentina per 28-22. A seguito di questi risultati le padrone di casa e le campionesse del centro-sud America sono a un solo punto dal guadagnarsi l’accesso ai quarti di finale. Spagna e Brasile, salite a quota 6, possono infatti vantare a due giornate dal termine quattro lunghezze di vantaggio su un terzetto composto da Croazia, Giappone e Argentina.

Mondiali di pallamano femminile, Main Round: Gruppo I

Risultati utili Preliminary Round

Montenegro vs Slovenia 18-28 (8-16)

Serbia vs Polonia 25-21 (16-13)

Slovenia vs Francia 18-29 (8-13)

Polonia vs Russia 23-26 (10-16)

Francia vs Montenegro 24-19 (12-12)

Russia vs Serbia 32-22 (15-9)

Prima giornata (giovedì 9 dicembre)

Russia vs Slovenia 26-26 (14-15)

Montenegro vs Serbia 25-27 (18-14)

Francia vs Polonia 26-16 (14-9)

Seconda giornata (sabato 11 dicembre)

Montenegro vs Russia

Serbia vs Francia

Slovenia vs Polonia

Terza giornata (lunedì 13 dicembre)

Polonia vs Montenegro

Serbia vs Slovenia

Russia vs Francia



Classifica

1. Francia 6

2. Russia 5

3. Serbia 4

4. Slovenia 3

5. Polonia 0

6. Montenegro 0

Mondiali di pallamano femminile, Main Round: Gruppo II

Risultati utili Preliminary Round

Norvegia vs Kazakhistan 46-18 (24-10)

Paesi Bassi vs Porto Rico 55-15 (23-16)

Romania vs Kazakhistan 38-17 (14-9)

Svezia vs Porto Rico 48-10 (26-5)

Norvegia vs Romania 32-22 (17-11)

Paesi Bassi vs Svezia 31-31 (17-18)

Prima giornata (giovedì 9 dicembre)

Paesi Bassi vs Romania 31-30 (17-14)

Norvegia vs Porto Rico 43-7 (21-3)

Kazakhistan vs Svezia 20-55 (10-21)

Seconda giornata (sabato 11 dicembre)

Romania vs Porto Rico

Kazakhistan vs Paesi Bassi

Svezia vs Norvegia

Terza giornata (lunedì 13 dicembre)

Porto Rico vs Kazakhistan

Svezia vs Romania

Paesi Bassi vs Norvegia

Classifica

1. Norvegia 6

2. Svezia 5

3. Paesi Bassi 5

4. Romania 2

5. Kazakhistan 0

6. Porto Rico 0

Mondiali di pallamano femminile, Main Round: Gruppo III

Risultati utili Preliminary Round

Germania vs Repubblica Ceca 31-21 (17-10)

Corea del Sud vs Congo 37-23 (22-11)

Ungheria vs Repubblica Ceca 32-29 (17-15)

Congo vs Danimarca 18-33 (7-18)

Germania vs Ungheria 25-24 (14-9)

Danimarca vs Corea del Sud 35-23 (19-14)

Prima giornata (mercoledì 8 dicembre)

Repubblica Ceca vs Corea del Sud 26-32 (13-20)

Germania vs Congo 29-18 (15-7)

Danimarca vs Ungheria 30-19 (15-11)

Seconda giornata (venerdì 10 dicembre)

Corea del Sud vs Germania

Ungheria vs Congo

Repubblica Ceca vs Danimarca

Terza giornata (domenica 12 dicembre)

Congo vs Repubblica Ceca

Corea del Sud vs Ungheria

Danimarca vs Germania

Classifica

1. Danimarca 6

2. Germania 6

3. Corea del Sud 4

4. Ungheria 2

5. Repubblica Ceca 0

6. Congo 0

Mondiali di pallamano femminile, Main Round: Gruppo IV

Risultati utili Preliminary Round

Spagna vs Argentina 29-13 (11-10)

Croazia vs Brasile 25-30 (12-18)

Austria vs Argentina 29-31 (14-18)

Giappone vs Brasile 25-29 (15-12)

Spagna vs Austria 31-19 (14-6)

Croazia vs Giappone 26-28 (14-14)

Prima giornata (mercoledì 8 dicembre)

Croazia vs Argentina 28-22 (12-14)

Brasile vs Austria 38-31 (15-15)

Spagna vs Giappone 28-26 (15-15)

Seconda giornata (venerdì 10 dicembre)

Argentina vs Brasile

Giappone vs Austria

Croazia vs Spagna

Terza giornata (domenica 12 dicembre)

Argentina vs Giappone

Austria vs Croazia

Spagna vs Brasile

Classifica

1. Spagna 6

2. Brasile 6

3. Croazia 2

4. Giappone 2

5. Argentina 2

6. Austria 0