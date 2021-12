Mondiali di pallamano femminile: la finale sarà Francia-Norvegia

La finale della venticinquesima edizione dei Mondiali di pallamano femminile, in programma domenica alle ore 17.30 al Palau d’Esports di Granollers (Barcellona), vedrà le campionesse olimpiche della Francia opposte alle detentrici del titolo europeo della Norvegia.

Le “Bleues” confermano la loro imbattibilità nelle semifinali iridate centrando in rimonta la loro sesta finale a spese della Danimarca superata in volata per 23-22. Le transalpine, come era accaduto nelle precedenti occasioni (2011 in Brasile sconfitta per 32-24 e 2017 in Germania vittoria per 23-21), si ritroveranno dunque a lottare per l’oro contro la Norvegia. La rappresentativa scandinava si prende, infatti, una bella rivincita sulla Spagna aggiudicandosi per 27-21 il remake della semifinale mondiale del 2019. Per la Norvegia si fa quindi sempre più concreta la possibilità di eguagliare nel medagliere storico della competizione la Russia trionfatrice in quattro occasioni. Sempre domenica, alle ore 14.30, Danimarca e Spagna si contenderanno la medaglia di bronzo.

Mondiali di pallamano femminile: Francia vs Danimarca 23-22 (10-12)

Nella prima semifinale la Francia, dopo aver accusato in più di una circostanza quattro reti di scarto, si ritrova al 48’ ancora sotto di tre lunghezze (17-20). La selezione transalpina diretta da Olivier Krumbholz grazie a un break di 3-0 determinato da una doppietta di Grace Zaadi Deuna inframezzata da una realizzazione di Pauletta Foppa aggancia al 51’ quella danese a quota 20.

Le scandinave si riportano per l’ultima volta avanti al 53’ con una conclusione dalla distanza di Mie Hojlund. Due segnature di Alicia Toublanc a cavallo del 56’ consentono alla Francia di passare per la prima volta a condurre nel punteggio. Sul versante opposto Heindahl sigla il 21-21 a poco meno di tre minuti dal termine. Decisiva ai fini dell’affermazione transalpina si rivela sul successivo attacco una pregevole rete in caduta di Pauletta Foppa. Nei restanti frenetici 137 secondi il punteggio non cambierà più.

Non bastano alla Danimarca il 5/5 al tiro di Line Haugsted e il gran finale di Sandra Toft (4/8) per garantirsi l’accesso a quella finale per il titolo che manca dall’oro conquistato in Germania nel 1997. Tra le vincitrici meritano una citazione particolare Pauletta Foppa a segno quattro volte e l’estremo difensore Cleopatre Darleux (6/15).

IL TABELLINO FRANCIA vs DANIMARCA

Francia: Glauser (5/18), Darleux (6/15); Nocandy 3, Toublanc 3, Valentini 1, Pineau 3, Lassource 1, Zaadi Deuna 3, Sercien Ugolin, Flippes 1, Kanor, Horacek, Edwige, Foppa 4, Nze Minko 3, Granier 1. All.: Olivier Krumbholz.

Danimarca: Toft (4/8), Reinhardt (5/18); Pedersen 1, Hansen 4, Heindahl 2, Haugsted 5, Bohme, Tranborg, Jorgensen 2, Jensen 2, Burgaard 1, Petersen 1, Hojlund 3, Friis, Iversen 1, Moller. All.: Jesper Jensen.

Arbitri: Javier Alvarez (Esp) e Ion Bustamante (Esp).

Tiri dai 7 metri: Francia 3/4; Danimarca 4/5.

Mondiali di pallamano femminile: Norvegia vs Spagna 27-21 (11-11)

Nella prima frazione della seconda semifinale la Spagna, battendosi con determinazione, riesce a risalire contro la Norvegia dal 3-7 (18’) all’11-11. L’equilibrio si spezza definitivamente intorno al 40’: la selezione scandinava diretta da Thorir Hergeirsson, grazie a una difesa serrata ed a rapidi contropiedi, avvia sul 15-14 a proprio favore un tramortente parziale di 10-3 che le consente di volare al 56’ sul 25-17 e ipotecare conseguentemente l’ottava finale mondiale con qualche minuto d’anticipo.

Nella Norvegia sono da sottolineare le prestazioni offerte da Katrine Lunde tra i pali (13/40) e da Nora Mork (8/10 di cui 4/5 dalla linea dei sette metri) e Kari Brattset Dale (7/7) in fase d’attacco. Sul fronte iberico si segnalano le cinque realizzazioni di Alexandrina Cabral Barbosa.

IL TABELLINO DI NORVEGIA vs SPAGNA

Norvegia: Solberg, Lunde (13/34); Reistad 3, Hegh Arntzen, Kristiansen 3, Mork 8, Bredal Oftedal 1, Aune, Brattset Dale 7, Ingstad, Hogdahl, Jacobsen 1, Herrem, Solberg-Isaksen 3, Breistol, Aardahl 1. All.: Thorir Hergeirsson.

Spagna: Navarro Gimenez (11/36), Castellanos Soanez (0/2); Martin Berenguer 2, Campos Costa 1, Arderius Martin 1, Cesareo Romero 2, Gutierrez Bermejo 3, Echeverria Martinez 1, Lopez Jimenez 1, Gassama Cissokho, Fernandez Fraga 1, Rodriguez Rodriguez, Hernandez Serrador, Espinola Perez, Arcos Poveda 3, Cabral Barbosa 5. All.: Jose Ignacio Prades Pons.

Arbitri: Maike Merz (Ger) e Tanja Kuttler (Ger).

Tiri dai 7 metri: Norvegia 4/6; Spagna 2/3.