Mondiali di pallamano femminile: via ai quarti di finale

I Mondiali di pallamano femminile, in corso di svolgimento in Spagna, entrano nella fase cruciale con la disputa dei quarti di finale al Palau d’Esports di Granollers. Il programma si aprirà oggi alle 17.30 con il match tra la Danimarca e le campionesse del centro-sud America del Brasile. A seguire, alle ore 20.30, andrà in scena la sfida tra le padrone di casa della Spagna e la Germania. Il quadro si completerà domani con i confronti tra le detentrici del titolo europeo della Norvegia e la Russia (ore 17.30) e tra le campionesse olimpiche della Francia e la Svezia (ore 20.30).

A restare fuori dalla corsa per l’oro sono nientemeno che le vincitrici della precedente edizione dei Mondiali: i Paesi Bassi. La selezione neerlandese chiude, infatti, il quotato gruppo II del Main Round al terzo posto a seguito della sconfitta patita nella sfida decisiva contro la Norvegia per 37-34. Francia, Danimarca e Spagna, prime classificate negli altri tre gruppi, approdano tra le migliori otto del torneo avendo vinto tutti i sei impegni sin qui sostenuti.

Mondiali di pallamano femminile, Main Round: Gruppo I

Risultati utili Preliminary Round

Montenegro vs Slovenia 18-28 (8-16)

Serbia vs Polonia 25-21 (16-13)

Slovenia vs Francia 18-29 (8-13)

Polonia vs Russia 23-26 (10-16)

Francia vs Montenegro 24-19 (12-12)

Russia vs Serbia 32-22 (15-9)

Prima giornata

Russia vs Slovenia 26-26 (14-15)

Montenegro vs Serbia 25-27 (18-14)

Francia vs Polonia 26-16 (14-9)

Seconda giornata

Montenegro vs Russia 25-31 (10-18)

Serbia vs Francia 19-22 (12-9)

Slovenia vs Polonia 26-27 (13-12)

Terza giornata

Polonia vs Montenegro 33-28 (16-9)

Serbia vs Slovenia 31-25 (19-14)

Russia vs Francia 28-33 (12-17)

Classifica

1. Francia 10

2. Russia 7

3. Serbia 6

4. Polonia 4

5. Slovenia 3

6. Montenegro 0

Mondiali di pallamano femminile, Main Round: Gruppo II

Risultati utili Preliminary Round

Norvegia vs Kazakhistan 46-18 (24-10)

Paesi Bassi vs Porto Rico 55-15 (23-16)

Romania vs Kazakhistan 38-17 (14-9)

Svezia vs Porto Rico 48-10 (26-5)

Norvegia vs Romania 32-22 (17-11)

Paesi Bassi vs Svezia 31-31 (17-18)

Prima giornata

Paesi Bassi vs Romania 31-30 (17-14)

Norvegia vs Porto Rico 43-7 (21-3)

Kazakhistan vs Svezia 20-55 (10-21)

Seconda giornata

Romania vs Porto Rico 43-20 (20-9)

Kazakhistan vs Paesi Bassi 15-61 (9-27)

Svezia vs Norvegia 30-30 (12-14)

Terza giornata

Porto Rico vs Kazakhistan 30-27 (12-11)

Svezia vs Romania 34-30 (19-14)

Paesi Bassi vs Norvegia 34-37 (17-17)

Classifica

1. Norvegia 9

2. Svezia 8

3. Paesi Bassi 7

4. Romania 4

5. Porto Rico 2

6. Kazakhistan 0

Mondiali di pallamano femminile, Main Round: Gruppo III

Risultati utili Preliminary Round

Germania vs Repubblica Ceca 31-21 (17-10)

Corea del Sud vs Congo 37-23 (22-11)

Ungheria vs Repubblica Ceca 32-29 (17-15)

Congo vs Danimarca 18-33 (7-18)

Germania vs Ungheria 25-24 (14-9)

Danimarca vs Corea del Sud 35-23 (19-14)

Prima giornata

Repubblica Ceca vs Corea del Sud 26-32 (13-20)

Germania vs Congo 29-18 (15-7)

Danimarca vs Ungheria 30-19 (15-11)

Seconda giornata

Corea del Sud vs Germania 28-37 (16-19)

Ungheria vs Congo 30-22 (16-8)

Repubblica Ceca vs Danimarca 14-29 (9-12)

Terza giornata

Congo vs Repubblica Ceca 21-24 (11-11)

Corea del Sud vs Ungheria 28-35 (13-17)

Danimarca vs Germania 32-16 (13-8)

Classifica

1. Danimarca 10

2. Germania 8

3. Ungheria 6

4. Corea del Sud 4

5. Repubblica Ceca 2

6. Congo 0

Mondiali di pallamano femminile, Main Round: Gruppo IV

Risultati utili Preliminary Round

Spagna vs Argentina 29-13 (11-10)

Croazia vs Brasile 25-30 (12-18)

Austria vs Argentina 29-31 (14-18)

Giappone vs Brasile 25-29 (15-12)

Spagna vs Austria 31-19 (14-6)

Croazia vs Giappone 26-28 (14-14)

Prima giornata

Croazia vs Argentina 28-22 (12-14)

Brasile vs Austria 38-31 (15-15)

Spagna vs Giappone 28-26 (15-15)

Seconda giornata

Argentina vs Brasile 19-24 (10-13)

Giappone vs Austria 32-30 (15-19)

Croazia vs Spagna 23-27 (9-12)

Terza giornata

Argentina vs Giappone 27-31 (14-15)

Austria vs Croazia 27-23 (12-13)

Spagna vs Brasile 27-24 (12-10)

Classifica

1. Spagna 10

2. Brasile 8

3. Giappone 6

4. Austria 2

5. Croazia 2

6. Argentina 2

Mondiali di pallamano femminile, quarti di finale

Francia vs Svezia (15 dicembre, ore 20.30)

Danimarca vs Brasile (14 dicembre, ore 17.30)

Norvegia vs Russia (15 dicembre, ore 17.30)

Spagna vs Germania (14 dicembre, ore 20.30)