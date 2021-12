Mondiali di pallamano femminile: la Danimarca è la prima semifinalista

La Danimarca si assicura per la nona volta nella sua storia l’accesso alle semifinali dei Mondiali di pallamano femminile superando per 30-25 il Brasile nel primo quarto di finale andato in scena al Palau d’Esports di Granollers. Un traguardo che la selezione scandinava non raggiungeva dal 2013 quando in Serbia conquistò la medaglia di bronzo a spese della Polonia. A contendere alla rappresentativa diretta da Jesper Jensen il passaggio all’atto conclusivo della competizione sarà la vincente del confronto Francia-Russia in programma mercoledì alle 20.30.

Il Brasile, avanti nel punteggio solo nel corso del quarto minuto (2-1), resta aggrappato alla partita sino al 50’ quando la Danimarca avvia un break di 3-0 generato dalle realizzazioni di Petersen, Heindahl e Jensen che le consente di toccare al 52’ il massimo vantaggio sul 27-22. Un divario di cinque reti che si rivelerà essere incolmabile per le campionesse del centro-sud America.

Le prestazioni offerte dalla difesa e dai portieri rivestono ancora una volta un ruolo di primissimo piano nel successo ottenuto dalle scandinave: Bruna de Paula, centrale verdeoro del Metz, particolarmente temuta alla vigilia viene contenuta (2/9 al tiro) mentre Sandra Toft, proposta nella circostanza tra i pali danesi al posto dell’altrettanto eccellente Althea Reinhardt, chiude con un notevole 17/42. Tra le vincitrici non si può fare a meno di citare anche le implacabili Laerke Petersen (6/6) e Simone Petersen (5/5). Al Brasile non bastano l’ottima prova di Adriana Cardoso (miglior realizzatrice del match con 10/13 al tiro) e l’efficacia nelle conclusioni dalla distanza palesata da Ana Paula Rodrigues Belo (3/5 dai nove metri) per evitare la sconfitta.

Mondiali di pallamano femminile: Danimarca vs Brasile 30-25 (14-13)

Danimarca: Toft (17/42), Reinhardt; Pedersen 6, Hansen 4, Heindhal 3, Haugsted 1, Bohme, Tranborg 1, Jorgensen 1, Jansen 4, Burgaard 2, Petersen 5, Hoilund 3, Friise, Iversen Moller. All.: Jesper Jensen.

Brasile: Arenhardt (6/28), De Arruda (0/7), De Paula 2, Fernandes, De Araujo 3, Rodrigues Belo 4, Ribeiro Quintino, Alves Carneiro, Da Rocha, Araujo 3, Cardoso 10, Vieira, Fermo, Matieli 2, Ventura 1. All.: Cristiano Silva.

Arbitri: Marko Sekulic (Srb), Vladimir Jovandic (Srb).

Tiri dai 7 metri: Danimarca 5/7; Brasile 3/5.