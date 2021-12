Pallamano: l’Arabia Saudita ribalta l’Italia e vince l’Emoter Adriatic Cup

Gli azzurri della pallamano, ormai prossimi al debutto nella prima fase di qualificazione ai Mondiali 2023, rimediano una bruciante quanto preoccupante sconfitta in volata per 32-31 contro una mai doma Arabia Saudita nella sfida decisiva per l’assegnazione dell’Emoter Adriatic Cup, il torneo amichevole a carattere internazionale andato in scena al Centro Tecnico Federale “La Casa della Pallamano” di Chieti.

A destare perplessità, oltre alle evidenti difficoltà incontrate dalla squadra in attacco nell’ultimo terzo di gara, è (come nel corso della prima frazione del match contro il Belgio) la modesta tenuta difensiva palesata per tutto l’arco del confronto. La rappresentativa nazionale diretta da Riccardo Trillini tornerà in campo il 5 gennaio a Zreče per la prima delle due amichevoli previste in trasferta contro la Slovenia.

L’Italia, praticamente sempre avanti nel punteggio salvo un paio di brevissimi passaggi nei novanta secondi iniziali, arriva al 41’ a toccare il massimo vantaggio sul 25-19. Nei diciannove minuti successivi gli azzurri realizzano però la miseria di sei reti consentendo alla tenace selezione saudita diretta dal francese Didier Dinart di rimontare e imporsi grazie ad una spettacolare giocata di Mojtaba Al-Salem a sette secondi dal termine.

Pallamano, Emoter Adriatic Cup: Italia vs Arabia Saudita 31-32 (18-15)

Italia: Sampaolo, Di Giandomenico; Arcieri 5, Bortoli 3, Bulzamini, D’Antino 6, De Angelis, Sontacchi, Martini 1, S. Mengon 2, M. Mengon 5, Oppedisano 4, L. Prantner 2, Savini 2, M. Prantner, Arena, Kasa 1. All.: Riccardo Trillini.

Arabia Saudita: Moh. Al-Salem; Al-Janabi 4, Mohammed, Al-Abbas, Al-Mohsen 3, Al-Abdulali 4, Al-Moulad 5, Abularuha, Al-Nasfan, Al-Hulaili 2, Al-Obaidi 7, Moy. Al-Salem 4, Al-Furij, Al-Zaer, Al-Taweel, Al-Saffar 3, Al-Hammad, Al-Ibrahim. All.: Didier Dinart.

Arbitri: Fato e Guarini.

Pallamano, Emoter Adriatic Cup

I risultati

Belgio vs Arabia Saudita 24-25 (11-12)

Italia vs Belgio 35-25 (16-16)

Italia vs Arabia Saudita 31-32 (18-15)

La classifica

01. Arabia Saudita 4

02. Italia 2

03. Belgio 0