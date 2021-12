Pallamano femminile, Mondiali 2021: quarto titolo per la Norvegia, Brattset Dale è l’MVP

Una clamorosa rimonta consente alla Norvegia di aggiudicarsi la venticinquesima edizione dei Mondiali di pallamano femminile a spese della Francia superata per 29-22 nell’imprevedibile atto conclusivo del torneo andato in scena al Palau d’Esports de Granollers (Barcellona). Nella sfida per il terzo posto la Danimarca si garantisce la medaglia di bronzo sconfiggendo le padrone di casa della Spagna per 35-28.

Il quarto trionfo iridato della Norvegia (eguagliato in vetta al medagliere storico della competizione il numero di ori della Russia) matura al termine di una finale dai due volti. La selezione scandinava diretta da Thorir Hergeirsson, sotto di sei reti a poco meno di due minuti dall’intervallo, avvia un parziale di 6-0 che le consente al 33’ d’impattare a quota 16. Le campionesse olimpiche della Francia riescono a reggere il confronto con le detentrici del titolo europeo ancora per quattro minuti (19-19) prima di cedere di schianto. Per la Norvegia si tratta della trentesima medaglia (la quattordicesima d’oro) nelle principali competizioni internazionali: 7 alle Olimpiadi (2 ori, 2 argenti e 3 bronzi), 11 ai Mondiali (4 ori, 4 argenti e 3 bronzi) e 12 agli Europei (8 ori, 3 argenti e 1 bronzo).

Grande protagonista del match Silje Solberg (12/24) subentrata tra i pali norvegesi a Cathrine Lunde sul punteggio di 7-11. A livello realizzato spiccano tra le vincitrici le 6 reti di Henny Reistad seguita dalle 5 di Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal e del pivot Kari Brattset Dale eletta MVP del torneo. Nella Francia la miglior realizzatrice è Allison Pineau con 4 reti (tutte messe a segno dalla linea dei 7 metri).

Pallamano femminile, Mondiali 2021: i risultati della fase a eliminazione diretta

QUARTI DI FINALE

Francia vs Svezia 31-26 (15-15)

Danimarca vs Brasile 30-25 (14-13)

Norvegia vs Russia 34-28 (19-15)

Spagna vs Germania 26-21 (14-10)

SEMIFINALI

Francia vs Danimarca 23-22 (10-12)

Norvegia vs Spagna 27-21 (11-11)

FINALE 3°/4° POSTO: DANIMARCA vs SPAGNA 35-28 (16-13)

Danimarca: Toft (9/31), Reinhardt (1/5); Pedersen 1, Hansen 6, Heindahl 3, Haugsted 3, Bohme, Tranborg 2, Jorgensen 6, Jensen 2, Burgaard 7, Petersen 1, Hojlund 1, Friis 1, Iversen 2, Moller. All.: Jesper Jensen.

Spagna: Navarro Gimenez (4/25), Castellanos Soanez (3/17); Martin Berenguer 6, Campos Costa 5, Arderius Martin 1, Cesareo Romero 2, Gutierrez Bermejo, Echeverria Martinez, Lopez Jimenez 2, Gassama Cissokho 3, Fernandez Fraga, Hernandez Serrador, Espinola Perez 1, Arcos Poveda 2, Cabral Barbosa 4, Gonzalez Alvarez 2. All.: Jose Ignacio Prades Pons.

Arbitri: Amar Konjicanin (Bih) e Dino Konjicanin (Bih).

Tiri dai 7 metri: Danimarca 5/5; Spagna 3/5.

FINALE 1°/2° POSTO: FRANCIA vs NORVEGIA 22-29 (16-12)

Francia: Glauser (6/27), Darleux (5/12); Nocandy 1, Toublanc 1, Valentini, Pineau 4, Lassource 2, Zaadi Deuna 2, Sercien Ugolin 2, Flippes 2, Kanor, Horacek 1, Edwige, Foppa 3, Nze Minko 2, Granier 2. All.: Olivier Krumbholz.

Norvegia: Solberg (12/24), Lunde (2/12); Reistad 6, Hegh Arntzen, Kristiansen 2, Mørk 5, Bredal Oftedal 5, Aune 3, Brattset Dale 5, Ingstad, Hogdahl, Jacobsen 1, Herrem, Solberg-Isaksen 2, Breistol, Aardahl. All.: Thorir Hergeirsson.

Arbitri: Viktoriia Alpaidze (Rus) e Tatiana Berezkina (Rus).

Tiri dai 7 metri: Francia 4/5; Norvegia 2/2.

Pallamano femminile, Mondiali 2021: la classifica finale

01. Norvegia

02. Francia

03. Danimarca

04. Spagna

05. Svezia

06. Brasile

07. Germania

08. Russia

09. Paesi Bassi

10. Ungheria

11. Giappone

12. Serbia

13. Romania

14. Corea del Sud

15. Polonia

16. Austria

17. Slovenia

18. Croazia

19. Repubblica Ceca

20. Porto Rico

21. Argentina

22. Montenegro

23. Congo

24. Kazakhistan

25. Angola

26. Slovacchia

27. Tunisia

28. Camerun

29. Paraguay

30. Uzbekistan

31. Iran

32. Cina

Pallamano femminile, Mondiali 2021: All-Star team

Portiere: Sandra Toft (Danimarca)

Ala sinistra: Coralie Lassource (Francia

Terzino sinistro: Henny Reistad, (Norvegia)

Centrale: Grâce Zaadi Deuna Francia)

Terzino destro: Nora Mørk (Norvegia)

Ala destra: Carmen Dolores Martin Berenguer (Spagna)

Pivot: Pauletta Foppa (Francia)

MVP: Kari Brattset Dale (Norvegia)

Top-scorer: Nathalie Hagman (Svezia) con 71 reti.

Pallamano femminile, Mondiali: vittorie per nazionale

4 titoli: Norvegia e Russia.

3 titoli: Germania Est e Unione Sovietica.

2 titolii: Francia.

1 titolo: Brasile, Cecoslovacchia, Corea del Sud, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Romania, Ungheria e Yugoslavia.