Pallanuoto, LEN Champions League gruppo A, 5° turno: Olympiacos da solo al comando

Il quinto turno della fase a gironi della Champions League di pallanuoto vede i greci dell’Olympiacos restare da soli in vetta al gruppo A. La compagine del Pireo, trascinata dalle reti di Ioannis Fountolis (5/8) e Filip Filipovic (5/14), s’impone in casa per 12-10 sui croati della Jadran Spalato nonostante le assenze di Kostantinos Mourikis e Djuro Radovic.

Non riesce a tenere il passo l’AN Brescia ma l’emozionate 11-11 conseguito in extremis in trasferta contro i quotati serbi del Novi Beograd non può che essere considerato un risultato positivo. I campioni d’Italia, dopo aver condotto anche con tre lunghezze di vantaggio (3-6) intorno alla metà del terzo periodo, si ritrovano a 79’’ dalla fine sotto di due reti ma trovano la forza per risalire la china con i centri di Stefano Luongo a 59’’ e di Boris Vapenski a cinque secondi dalla sirena. Tripletta per il mancino serbo dei “Leoni” al pari di Christian Presciutti. Per il Novi Beograd quattro reti per Strahinja Rasovic (top scorer del match) e tre per l’ex recchelino Dusan Mandic.

L’AN Brescia, salita a quota 11, conserva inalterato il margine di quattro punti, oltre che sul Novi Beograd già certo di partecipare alla Final Eight in quanto organizzatore dell’evento, anche su Barceloneta e Ferencvaros protagoniste in Catalogna di un altrettanto vibrante 12-12. La squadra magiara resta imbattuta come le due battistrada agguantando i padroni di casa a due secondi dal termine grazie al gol di Daniil Merkulov. Al Barceloneta non si rivela sufficiente il poker di reti di Marc Larumbe per incamerare la posta piena.

Il quadro dei risultati è completato dal convincente successo interno per 14-7 ottenuto dal Radnicki Kragujevac sui georgiani della Dinamo Tbilisi ancora fermi al palo. Nella prima affermazione ottenuta dalla compagine croata, sempre penultima ma con 4 punti all’attivo, merita una citazione particolare Milos Cuk a segno quattro volte.

Pallanuoto, LEN Champions League gruppo A

I risultati della quinta giornata

Barceloneta vs Ferencvaros 12-12 (3-4; 3-1; 3-3; 3-4)

Radnicki Kragujevac vs Dinamo Tbilisi 14-7 (4-2; 3-1; 2-1; 5-3)

Olympiacos vs Jadran Spalato 12-10 (4-1; 4-3; 4-3; 0-3)

Novi Beograd vs AN Brescia 11-11 (3-2; 0-2; 4-3; 4-4)

La classifica

01. Olympiacos 13

02. AN Brescia 11

03. Ferencváros 7

04. Barceloneta 7

05. Novi Beograd 7

06. Jadran Spalato 6

07. Radnicki Kragujevac 4

08. Dinamo Tbilisi 0

Il prossimo turno (martedì 21 dicembre)

Barceloneta vs Radnicki Kragujevac (ore 19.00)

Ferencváros vs Jadran Spalato (ore 20.30)

AN Brescia vs Olympiacos (ore 20.30)

Dinamo Tbilisi vs Novi Beograd (ore 19.00)