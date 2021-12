Pallanuoto: la Pro Recco fa sua la Supercoppa Europea

I campioni d’Europa in carica della Pro Recco Waterpolo 1913, a distanza di sei anni dall’ultima volta, tornano a conquistare la Supercoppa Europea di pallanuoto prevalendo agevolmente in trasferta sugli ungheresi dello Szolnok per 15-4. Per la compagine ligure si tratta della settima affermazione nella competizione che pone di fronte i detentori della Champions League ai vincitori dell’Euro Cup.

La gara ha davvero poca storia. La Pro Recco domina il confronto dall’inizio alla fine offrendo una prestazione pressoché perfetta in entrambe le fasi del gioco. Affermazione avvalorata dalle statistiche. I biancocelesti, complici alcuni ottimi interventi tra i pali di Del Lungo, riescono con una difesa particolarmente attenta a disinnescare tredici delle quindici situazioni di superiorità numerica dei vicecampioni magiari privi nella circostanza di Konarik ed a sfruttare in attacco al meglio la quasi totalità di quelle avute a favore (10/11).

Sandro Sukno, giovane tecnico croato della Pro Recco, non nasconde la sua soddisfazione: “Sono molto contento. È stata la miglior partita dei ragazzi da inizio stagione. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto sin dal principio, la la fame che serve per vincere queste partite. È il mio primo trofeo. Fa piacere ma io vengo dopo la squadra. Il merito va esteso anche al mister ed ai giocatori che c’erano l’anno scorso. Abbiamo ancora una partita a Hannover. Mi aspetto la stessa concentrazione”. Sulla stessa lunghezza d’onda il capitano biancoceleste Aleksandar Ivovic: “Questa sera la miglior Pro Recco dell’anno: difesa perfetta, sia posizionale sia con l’uomo in meno. Non era lo Szolnoki dell’anno scorso, senza Filipovic e Pijetlovic, però questo non inficia la nostra vittoria e la nostra prestazione”.

Pallanuoto, Supercoppa Europea: Szolnok vs Pro Recco 4-15 (1-3; 2-5; 0-2; 1-5)

Szolnok: Gardonyi e Banyai; Angyal 1, Szeghalmi, Schmolcz, Nagy, Gbadamassi, Jansik 1, Kovacs, Peto, Milakovic 1, Zovic 1, Teleki. All.: Zivko Gocic.

Pro Recco: Del Lungo, Negri; Di Fulvio 3, Zalanki 2, Figlioli 2, Younger 1, Bertoli 1, Presciutti 1, Echenique, Ivovic 2, Cannella 2, Hallock 1, Loncar. All.: Sandro Sukno.

Arbitri: Boris Margeta (Slo) e Michiel Zwart (Ned).

Note: usciti per raggiunto limite di falli Bertoli (P) nel terzo tempo, Presciutti (P) e Nagy (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Szolnok 2/15; Pro Recco 10/11. Rigori: Szolnok 0/0; Pro Recco 2/3.

Pallanuoto, Supercoppa europea: vittorie per club

7 titoli: Pro Recco (Italia)

4 titoli: Ferencváros (Ungheria)

3 titoli: Mladost (Jugoslavia/Croazia); CSK VMF Mosca (Unione Sovietica)

2 titoli: Jug Dubrovnik (Croazia); Spandau 04 (Germania); Pescara (Italia); Partizan (Jugoslavia/Serbia); Catalunya (Spagna)

1 titolo: Olympiacos (Grecia); Posillipo (Italia); POSK (Jugoslavia); Primorac Kotor (Montenegro); Stella Rossa (Serbia); Barceloneta e Barcellona (Spagna); Honved, OSC Budapest, Szolnok, Újpesti e Vasas (Ungheria).