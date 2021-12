Pallanuoto Champions League, 6° turno: brillano AN Brescia e Pro Recco

La Champions League di pallanuoto continua a riservare soddisfazioni alle rappresentanti italiane: AN Brescia e Pro Recco, al termine del sesto turno della fase a gironi, si ritrovano, infatti, imbattute al comando dei due raggruppamenti della massima competizione continentale.

Girone A

L’AN Brescia conquista il primato solitario nel gruppo A conseguendo una bella quanto preziosa vittoria per 8-7 sui greci dell’Olympiacos presentatisi al big match della Mompiano da primi della classe e senza sconfitte. I campioni d’Italia, saliti in classifica a 14 punti, vantano ora una lunghezza di vantaggio sulla formazione ellenica e quattro su un terzetto composto dai magiari del Ferencváros, dagli spagnoli del Barceloneta e dai serbi del Novi Beograd già certi di prendere parte alla Final Eight in quanto organizzatori della fase finale.

La squadra di Budapest ottiene un convincente successo interno per 14-8 sui croati della Jadran Spalato invano sostenuti dal poker di reti di Jerko Marinic-Kragic. Agevole affermazione casalinga anche per il Barceloneta: il complesso catalano s’impone davanti al proprio pubblico sui serbi del Radnicki Kragujevac per 13-7 grazie anche alle triplette di Alejandro Bustos Sanchez e Alvaro Granados Ortega. Il Novi Beograd coglie invece una larga vittoria esterna per 17-8 sui georgiani della Dinamo Tbilisi ancorati sul fondo della graduatoria senza punti all’attivo.

Girone B

La capolista Pro Recco, tornata in acqua a due soli giorni di distanza dal settimo trionfo nella Supercoppa Europea, travolge in trasferta i tedeschi del Waspo 98 Hannover per 20-7. Nella goleada ottenuta dalla formazione guidata da Sandro Sukno si mette in particolare evidenza Gergo Zalanki con quattro reti. Il sesto successo in altrettanti impegni consente ai campioni d’Europa in carica di mantenere inalterate le tre lunghezze di vantaggio sui francesi del Marsiglia protagonisti di un’affermazione interna per 12-7 sui tedeschi dello Spandau 04 Berlino e di portare invece a sei quelle sullo Jug Dubrovnik battuto in casa di misura (11-12) dall’OSC Budapest.

La compagine magiara, trascinata dalla cinquina di Erik Csacsovszky, pone fine alla striscia di tre vittorie di quella croata. Il ritorno al successo a quasi un mese e mezzo di distanza dalla volta precedente consente alla squadra diretta da Daniel Varga di consolidare con i suoi 10 punti all’attivo il quarto posto. La Steaua Bucarest riesce al sesto tentativo a cancellare lo zero in graduatoria conseguendo, davanti al proprio pubblico, un’affermazione per 11-8 sulla Stella Rossa. La prima vittoria consente alla formazione rumena di agganciare proprio quella croata a quota 3.

Pallanuoto Champions League, girone A

I risultati del sesto turno

Barceloneta vs Radnicki Kragujevac 13-7 (4-2; 5-1; 2-3; 2-1)

Ferencváros vs Jadran Spalato 14-8 (4-1; 5-2; 4-3; 1-2)

AN Brescia vs Olympiacos 8-7 (2-2; 3-0; 2-4; 1-1)

Dinamo Tbilisi vs Novi Beograd 8-17 (2-5; 2-3; 2-5; 2-4)

La classifica

01. AN Brescia 14

02. Olympiacos 13

03. Ferencváros 10

04. Barceloneta 10

05. Novi Beograd 10

06. Jadran Spalato 6

07. Radnicki Kragujevac 4

08. Dinamo Tbilisi 0

Il prossimo turno (11 gennaio)

Dinamo Tbilisi vs Ferencváros

Olympiacos vs Radnicki Kragujevac

Barceloneta vs Novi Beograd

AN Brescia vs Jadran Spalato

Pallanuoto Champions League, girone B

I risultati del sesto turno

Marsiglia vs Spandau 04 Berlino 12-7 (2-1; 4-3; 3-1; 3-2)

Waspo 98 Hannover vs Pro Recco 7-20 (1-5; 1-4; 1-6; 1-5)

Jug Dubrovnik vs OSC Budapest 11-12 (3-3; 2-2; 2-4; 4-3)

Steaua Bucarest vs Stella Rossa 11-8 (3-0; 1-3; 4-2; 3-3)

La classifica

01. Pro Recco 18

02. Marsiglia 15

03. Jug Dubrovnik 12

04. OSC Budapest 10

05. Waspo 98 Hannover 5

06. Spandau 04 Berlino 4

07. Stella Rossa 3

08. Steaua Bucarest 3

Il prossimo turno (12 gennaio)

Jug Dubrovnik vs Pro Recco

OSC Budapest vs Spandau 04 Berlino

Steaua Bucarest vs Waspo 98 Hannover

Marsiglia vs Stella Rossa