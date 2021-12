Pallanuoto LEN Champions League gruppo B, 4° turno: la Pro Recco vince e allunga

I campioni d’Europa della Pro Recco allungano a quattro la striscia iniziale di successi nel gruppo B della fase a gironi della LEN Champions League di pallanuoto superando alle Piscine di Albaro i tedeschi dello Spandau Berlino per 14-9. La formazione ligure, complice anche la caduta dell’OSC Budapest, rafforza il primato nel raggruppamento. I biancocelesti si ritrovano, infatti, in vetta con tre lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici costituite ora dal Marsiglia e dallo Jug Dubrovnik.

A perdere terreno è come detto l’OSC Budapest. La squadra magiara, sconfitta in casa per 14-9 da un Marsiglia giunto alla terza vittoria esterna consecutiva, si vede con i suoi 7 punti all’attivo scavalcare, infatti, al secondo posto non solo dai provenzali ma anche dallo Jug Dubrovnik. La compagine croata, rimaneggiata e affaticata dagli impegni ravvicinati nella Regional League, riesce, grazie anche all’esperienza di Jokovic (3/7), a prevalere in Romania per 10-8 contro il fanalino di coda Steaua Bucarest inutilmente sostenuto soprattutto da Georgescu (3/7).

I tedeschi del Waspo Hannover, in virtù della prima affermazione nel girone ottenuta a Belgrado contro la Stella Rossa per 15-12 con Darko Brguljan (4/7) in bella evidenza, s’insediano solitari in quinta posizione a quota 5. Alla stanca ma combattiva formazione serba, scivolata con i suoi 3 punti al sesto posto, non bastano le triplette di Basara e Subotic per evitare il terzo ko di fila.

Pallanuoto, LEN Champions League gruppo B

I risultati della quarta giornata

OSC Budapest vs Marsiglia 9-14 (2-3; 2-4; 2-4; 3-3)

Staeua Bucarest vs Jug Dubrovnik 8-10 (2-5; 3-1; 1-1; 2-3)

Stella Rossa vs Waspo 98 Hannover 12-15 (3-6; 4-4; 3-2; 2-3)

Pro Recco vs Spandau 04 Berlino 14-9 (5-3; 5-3; 1-0; 3-3)

La classifica

01. Pro Recco 12

02. Marsiglia 9

03. Jug Dubrovnik 9

04. OSC Budapest 7

05. Waspo 98 Hannover 5

06. Stella Rossa 3

07. Spandau 04 Berlino 1

08. Steaua Bucarest 0

Prossimo turno (mercoledì 15 dicembre)

Marsiglia vs Waspo 98 Hannover (ore 19.00)

Spandau 04 Berlino vs Steaua Bucarest (ore 19.00)

OSC Budapest vs Pro Recco (ore 19.00)

Stella Rossa vs Jug Dubrovnik (ore 20.00)