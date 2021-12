Pallanuoto LEN Champions League gruppo A, 4° turno: Olympiacos e AN Brescia in fuga

Olympiacos e AN Brescia consolidano il loro primato in classifica nel gruppo A della fase a gironi LEN Champions League di pallanuoto al termine del quarto turno. Le due battistrada, salite a quota 10, portano, infatti, a quattro le lunghezze di vantaggio in classifica sulle inseguitrici costituite ora, oltre che dal Barceloneta e dal Novi Beograd, anche dal Ferencvaros e dallo Jadran Spalato. Aumenta il distacco dalla zona “Final Eight” per il Radnicki Kragujevac penultimo con un punto e per la Dinamo Tbilisi ancora ferma al palo.

Nel big match andato in scena al Pireo gli ateniesi dell’Olympiacos, reduci dal pari interno contro il Ferencvaros, prevalgono in modo convincente sui catalani del Barceloneta per 8-4 grazie soprattutto a un’ottima prova difensiva e di Bijac tra i pali. Nessun problema per l’altra capolista AN Brescia: i Leoni, trascinati dai poker di reti di Lazic, Luongo e Di Somma, allungano a tre la striscia di vittorie consecutive travolgendo in trasferta i georgiani della Dinamo Tbilisi per 19-11.

Ben altre emozioni riserva il serrato confronto di Budapest. Il Ferencvaros, dopo aver inanellato nei primi tre impegni altrettanti pareggi, piega di misura in casa i serbi del Novi Beograd per 11-10. Particolarmente rilevanti, ai fini del successo riportato dalla squadra magiara, si rivelano le quattro reti di Ubovic e alcuni interventi dell’estremo difensore Vogel nell’ultimo periodo.

Nel remake del match di Regional League chiusosi quattro giorni prima in parità (14-14) lo Jadran Spalato, sospinto dalla cinquina di Marinic-Kragic, si lascia alle spalle la sconfitta casalinga subita nel turno precedente contro il Novi Beograd superando, sempre davanti al proprio pubblico, i serbi del Radnicky Kragujevac per 9-8.

Pallanuoto, LEN Champions League gruppo A

I risultati della quarta giornata

Olympiacos vs Barceloneta 8-4 (1-0; 2-1; 3-2; 2-1)

Dinamo Tbilisi vs AN Brescia 11-19 (2-5; 2-4; 3-5; 4-5)

Ferencvaros vs Novi Beograd 11-10 (3-3; 4-3; 4-3; 0-1)

Jadran Spalato vs Radnicki Kragujevac 9-8 (2-1; 2-2; 0-1; 5-4)

La classifica

01. Olympiacos Pireo 10

02. AN Brescia 10

03. Barceloneta 6

04. Novi Beograd 6

05. Ferencvaros 6

06. Jadran Spalato 6

07. Radnicki Kragujevac 1

08. Dinamo Tbilisi 0

Il prossimo turno (martedì 14 dicembre)

Barceloneta vs Ferencvaros (ore 20.15)

Radnicki Kragujevac vs Dinamo Tbilisi (ore 20.30)

Olympiacos vs Jadran Spalato (ore 19.15)

Novi Beograd vs AN Brescia (ore 19.45)