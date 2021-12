Pallanuoto Serie A1: la Roma Nuoto fa suo il derby

La Roma Nuoto consegue una sofferta quanto preziosa vittoria di misura su una coriacea Lazio per 12-11 nel delicato anticipo del decimo turno della Serie A1 di pallanuoto andato in scena al Foro Italico. Il primo successo in campionato consente ai giallorossi, quasi sempre avanti nel punteggio, di salire a quota 4 e lasciare conseguentemente da soli i rivali sul fondo della classifica con un punto.

L’atteso derby capitolino si apre con quello che quello che risulterà essere l’unico vantaggio biancoceleste. A firmarlo, dopo 1:39 è Vitale. La risposta della Roma Nuoto è veemente. La compagine di Massimo Tafuro si ritrova al 5:37 sul 4-1 in virtù delle reti messe a segno in rapida successione da Ciotti, De Robertis, Spione e Calic. La Lazio Nuoto reagisce con determinazione arrivando in apertura di terzo periodo (16:32) a impattare a quota 6 grazie al quarto centro personale di un implacabile Ferrante. I “padroni di casa” si riportano, poco più di un minuto più tardi (17:55), avanti di due reti con i bersagli di Pietro Faraglia e Boezi.

Il divario tra le contendenti continua a oscillare tra il +1 e il +2 sino al 30:37 quando Francesco Faraglia, poco prima autore di uno splendido assist per la rete di Boezi, sigla il 12-9 che sembrerebbe mettere la parola fine al confronto. L’Impressione si rivela alquanto errata. La Lazio, infatti, non demorde. Vitale e Augusti riportano a contatto i biancocelesti che nei secondi conclusivi si ritrovano a giostrare in attacco anche con il pallone del possibile pareggio. Ci prova Gambin dalla distanza ma De Michelis fa buona guardia. Il derby va alla Roma Nuoto.

Pallanuoto Serie A1: Roma Nuoto vs SS Lazio Nuoto 12-11 (4-2; 2-3; 3-2; 3-4)

Roma Nuoto: De Michelis, Ciotti 3, Di Santo, F. Faraglia 2, P. Faraglia 2, Tartaro, De Robertis 1, Ballarini, Boezi 2, Calic 1, Spione 1, Di Mario, Maizzani. All.: Tafuro.

SS Lazio Nuoto: Rossa, Ferrante 4, Maddaluno, Gambin, Vitale 3, Marini, Caponero, Paskovic 1, Leporale 1, Augusti 1, Checchini 1, Nenni, Serra. All.: Sebastianutti.

Arbitri: Nicolosi e Ricciotti.

Note: nessun giocatore uscito per raggiunto limite di falli. Superiorità numeriche: Roma 3/7 e Lazio 1/4.