Serie A di futsal, 14° turno: il Syn-Bios Petrarca è campione d’inverno, l’Olimpus Roma sale al terzo posto

La penultima giornata d’andata della Serie A di futsal incorona il Syn-Bios Petrarca Padova campione d’inverno. La compagine guidata da Luca Giampaolo ritrova al terzo tentativo la via della vittoria prevalendo in rimonta davanti al proprio pubblico su una coriacea Meta Catania Bricocity per 3-1. La dodicesima affermazione stagionale consente ai bianconeri di salire a 37 punti e portare conseguentemente a sette le lunghezze di vantaggio sui campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro che dovranno recuperare il match esterno contro il Ciampino Aniene rinviato per alcuni casi di positività al Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra aeroportuale.

Il quattordicesimo turno si rivela estremamente favorevole all’Olimpus Roma. La squadra capitolina, a seguito del terzo successo di fila riportato nell’atteso confronto con l’Opificio 4.0 CMB Matera (5-2), s’insedia da sola al terzo posto con due punti di vantaggio su quella lucana raggiunta a quota 24 dal Napoli Futsal protagonista a Eboli di un pareggio per 3-3 nel derby campano con il Real San Giuseppe.

A quaranta minuti dal giro di boa sono ancora tre i posti disponibili per l’ingresso nella Final Eight di Coppa Italia. A contenderseli sono rimaste cinque formazioni. Particolarmente vicino all’obiettivo è il Futsal Pescara ora sesto con 22 punti all’attivo. La compagine abruzzese si lascia alle spalle i ko casalinghi contro Italservice Pesaro e Metacatania Bricocity conseguendo, sempre al PalaRigopiano, una larga vittoria per 9-3 su una Came Dosson incappata nel terzo ko consecutivo.

Chi vede, invece, svanire le sue chance di qualificazione è la Feldi Eboli. L’ex finalista della passata edizione della competizione, dopo la sconfitta per 4-2 patita nella sentita sfida regionale con la Sandro Abate Avellino, si ritrova, infatti, a quattro lunghezze dall’ambita ottava posizione occupata a quota 20 proprio dai rivali irpini in compagnia del Real San Giuseppe.

Il Vitulano Drugstore Manfredonia consegue una preziosa affermazione in trasferta per 4-1 contro una Cormar Polistena giunta al quinto ko di fila. Il secondo successo consecutivo permette alla squadra diretta da Massimiliano Monsignori di salire a 12 punti e ritrovarsi a condividere il dodicesimo posto con l’L84. La compagine piemontese soccombe nettamente in casa (3-8) contro un Todis Lido di Ostia che non aveva ancora centrato la prima vittoria. La formazione romana aggancia sul fondo della graduatoria il Cormar Polistena a quota 7.

Serie A di futsal: i risultati del 14° turno

Ciampino Aniene vs Italservice Pesaro rinviata al 9 febbraio

Cormar Polistena vs Vitulano Drugstore Manfredonia 1-4 (0-0)

Futsal Pescara vs Came Dosson 9-3 (5-1)

L84 vs Todis Lido di Ostia 3-8 (2-4)

Olimpus Roma vs Opificio 4.0 CMB Matera 5-2 (3-1)

Syn-Bios Petrarca vs Meta Catania Bricocity 3-1 (0-0)

Real San Giuseppe vs Napoli Futsal 3-3 (3-3)

Sandro Abate Avellino vs Feldi Eboli 4-2 (0-0)

Serie A di futsal: la classifica

01. Syn-Bios Petrarca Padova 37

02. Italservice Pesaro* 30

03. Olimpus Roma 26

04. Opificio 4.0 CMB Matera 24

05. Napoli Futsal 24

06. Futsal Pescara 22

07. Ciampino Aniene* 21

08. Real San Giuseppe 20

09. Sandro Abate Avellino 20

10. Meta Catania Bricocity 19

11. Feldi Eboli 16

12. L84 12

13. Vitulano Drugstore Manfredonia 12

14. Came Dosson 9

15. Todis Lido di Ostia 7

16. Cormar Polistena 7 (-3 penalizzazione)

* Una partita in meno.

Serie A di futsal: la classifica marcatori

18 reti: Patias (Real San Giuseppe).

13 reti: Rafinha (Syn-Bios Petrarca Padova).

12 reti: Wilde (Ciampino Aniene); Gui (Futsal Pescara); Fortino (Napoli Futsal) e Salas (Real San Giuseppe).

11 reti: Joao Salla (Ciampino Aniene); Musumeci (Meta Catania Bricocity) e Fernandinho (Napoli Futsal).

10 reti: Pina (Ciampino Aniene); Misael (Futsal Pescara); Marcelinho e Dimas (Olimpus Roma).

Serie A di futsal: il programma del prossimo turno (8 gennaio, ore 18.25)

Opificio 4.0 CMB Matera vs Ciampino Aniene

Vitulano Drugstore Manfredonia vs Futsal Pescara

Came Dosson vs Sandro Abate Avellino

Feldi Eboli vs L84

Napoli Futsal vs Syn-Bios Petrarca Padova

Italservice Pesaro vs Real San Giuseppe

Meta Catania Bricocity vs Cormar Polistena

Todis Lido di Ostia vs Olimpus Roma