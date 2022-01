Alps Hockey League: l’Asiago consolida il secondo posto

Nella terzultima giornata della regular season dell’Alps Hockey League la Migross Supermercati Asiago si lascia alle spalle il ko esterno contro il Red Bull Hockey Juniors andando a imporsi in trasferta per 3-0 sugli austriaci dell’EC-KAC Future Team che non scendevano in pista dallo scorso 10 dicembre. La ventesima affermazione stagionale nella lega transnazionale, sancita dalle realizzazioni degli attaccanti Marco Magnabosco (18:39), Anthony Salinitri (35:18) e Steven Iacobellis (39:59), consente agli “Stellati” di consolidare il secondo posto alle spalle degli sloveni dell’HDD SIH Acroni Jesenice.

Gli austriaci dell’EHC Lustenau, quarti in graduatoria, riducono il divario dal Rittner Buam aggiudicandosi all’overtime per 4-3 il derby del Voralberg disputato in casa del Bregenzerwald. I Leoni, dopo essere pervenuti in extremis al pareggio con una rete di David Slivnik a 40’’ dal termine, trovano il gol vittoria in apertura di supplementare (60:18) con Stefan Hrdina.

Il quadro dei risultati è completato dalla larga affermazione interna (6-1) ottenuta dal Wipptal Broncos Weihenstephan a spese degli austriaci del Vienna Capitals Silver. Grande protagonista della serata Markus Gander autore di una tripletta (13:11, 25:53 e 49:54). Gli altri centri dei Broncos portano la firma di David Gschnitzer (03.52), Tobias Kofler (06:02) e Alessio Niccolai (58:36). Per gli austriaci, ultimi in classifica, la rete del provvisorio 1-4 è siglata da Libor Machan. La prima vittoria del 2022 permette al Vipiteno di agganciare all’undicesimo posto l’HC Merano Pircher.

Alps Hockey League

I risultati

EC-KAC Future Team (Aut) vs Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) 0-3 (0-1; 0-2; 0-0)

EC Bregenzerwald (Aut) vs EHC Lustenau (Aut) 3-4 OT (1-0; 1-0; 1-3; 0-1)

Wipptal Broncos Weihenstephan (Ita) vs Vienna Capitals Silver (Aut) 6-1 (3-0; 1-1; 2-0)

La classifica

01. HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo) 68 (27) Mp/g: 2,519

02. Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) 59 (28) Mp/g: 2,107

03. Rittner Buam (Ita) 58 (29) Mp/g: 2,000

04. EHC Lustenau (Aut) 52 (28) Mp/g: 1,857

05. SHC Fassa Falcons (Ita) 46 (28) Mp/g: 1,643

06. Red Bull Hockey Juniors (Aut) 49 (30) Mp/g: 1,633

07. SG Cortina Afro (Ita) 44 (27) Mp/g: 1,630

08. HC Gherdeina valgardena.it (Ita) 41 (26) Mp/g: 1,577

09. EK Die Zeller Eisbären (Aut) 46 (30) Mp/g: 1,533

10. EC Bregenzerwald (Aut) 34 (23) Mp/g: 1,478

11. Wipptal Broncos Weihenstephan (Ita) 35 (27) Mp/g: 1,296

12. HC Merano Pircher (Ita) 35 (27) Mp/g: 1,296

13. BEMER VEU Feldkirch (Aut) 34 (29) Mp/g: 1,172

14. EC-KAC Future Team (Aut) 32 (29) Mp/g: 1,103

15. EC Die Adler Stadwerke Kitzbuhel (Aut) 30 (28) Mp/g: 1,071

16. Steel Wings Linz (Aut) 27 (29) Mp/g: 0,931

17. Vienna Capitals Silver (Aut) 15 (25) Mp/g: 0,600

Il prossimo turno (20 gennaio)

Wipptal Broncos Weihenstephan (Ita) vs EC-KAC Future Team (Aut)

HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo) vs Steel Wings Linz (Aut)

Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) vs EHC Lustenau (Aut)

SG Cortina Afro (Ita) vs EC Die Adler Stadwerke Kitzbuhel (Aut)

Rittner Buam (Ita) vs Red Bull Hockey Juniors (Aut)

HC Merano Pircher (Ita) vs EC Bregenzerwald (Aut)

BEMER VEU Feldkirch (Aut) vs SHC Fassa Falcons (Ita)

Vienna Capitals Silver (Aut) vs HC Gherdeina valgardena.it (Ita)