Alps Hockey League, Master Round primo turno: esordi vincenti per Jesenice, Asiago e Renon

La giornata inaugurale del Master Round dell’Alps Hockey League fa registrare le affermazioni in trasferta delle tre squadre che avevano chiuso sull’ideale podio la regular season ossia HDD SIJ Acroni Jesenice, Migross Supermercati Asiago Hockey e Rittner Buam.

SHC Fassa Falcons vs HDD SIJ Acroni Jesenice 2-6

I campioni di Slovenia, dominatori della prima fase del torneo transnazionale chiusa con un bilancio di 26 vittorie e 3 sole sconfitte che gli ha garantito una partenza nella seconda fase con un bonus di quattro punti, conseguono al “Gianmario Scola” di Alba di Canazei una larga affermazione sull’SHC Fassa Falcons per 6-2. I padroni di casa, riusciti con il sesto posto nella prima fase (16 vinte e 14 perse) a conquistarsi per la prima volta in sei anni un posto nel Master Round, si presentano al terzo tempo sul 2-2 dopo aver visto i tentativi di fuga generati dalle realizzazioni in superiorità numerica di Daniel Ross Tedesco (12:47) e Diego Iori (27:13) puntualmente respinti dalla capolista a segno con Erik Svetina (24:54) e Jesperi Viikila (36:38). Nell’ultimo periodo l’SHC Fassa Falcons crolla sotto i colpi di Nejc Brus (42:48), Andraz Zibelnik (44:34), Jasa Jenko (50:06) e Luka Ulemec (58:52) restando senza punti sul fondo della graduatoria in compagnia dell’S.G. Cortina Afro.

EHC Lustenau vs Migross Supermercati Asiago Hockey 1-3

La Migross Supermercati Asiago Hockey, partita con tre punti di bonus a seguito del secondo posto ottenuto nella regular season (20 vinte e 10 perse), si conferma prima inseguitrice dell’HDD SIJ Acroni Jesenice. Gli “Stellati” restano a contatto con i Red Steelers in virtù del successo per 3-1 colto in casa del rimaneggiato EHC Lustenau. I giallorossi, passati in vantaggio con Jose Antonio Magnabosco (09:53), prendono il largo a cavallo del primo intervallo con le reti di Stefano Giliati (19:26) e del neoacquisto Giordano Finoro (24:06). La squadra austriaca, quarta al termine del Preliminary Round (19 vinte e 10 perse), conserva l’ultimo posto disponibile per l’accesso diretto ai quarti di finale dei playoff grazie al punto di bonus garantito dalla prima fase.

S.G. Cortina Afro vs Rittner Buam 0-4

Ottimo inizio di Master Round anche per il Rittner Buam passato all’Olimpico sull’S.G. Cortina Afro con un perentorio 4-0. Il successo determinato dalle realizzazioni di Zachary Osburn (10:36), di Kevin Fink in inferiorità numerica (37:53), di Robert Öhler (42:09) e di Adam Giacomuzzi (59:29) ma anche dall’efficace lavoro della squadra in fase difensiva e dagli interventi tra i pali di Jake Smith, consente al Renon di consolidare il terzo posto maturato alla fine della regular season (20 vinte e 11 perse) e salire, in virtù dei due punti di bonus assicurati dal Preliminary Round, a quota 5.

Alps Hockey League, Master Round

I risultati della prima giornata

SHC Fassa Falcons (Ita) vs HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo) 2-6 (1-0; 1-2; 0-4)

EHC Lustenau (Aut) vs Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) 1-3 (0-2; 1-1; 0-0)

S.G. Cortina Afro (Ita) vs Rittner Buam (Ita) 0-4 (0-1; 0-1; 0-2)

La classifica

1. HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo) 7

2. Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) 6

3. Rittner Buam (Ita) 5

4. EHC Lustenau (Aut) 1

5. S.G. Cortina Afro (Ita) 0

6. SHC Fassa Falcons (Ita) 0

Formula: le prime quattro squadre classificate al termine del Master Round si qualificano direttamente per i quarti di finale dei playoff. La quinta e la sesta affronteranno nel turno preliminare le terze classificate dei due gironi del Qualification Round.