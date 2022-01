Alps Hockey League, Master Round 2° turno: l’Asiago passa a Jesenice e vola al comando, il Renon è secondo

Nell’Alps Hockey League gli esiti delle sfide della seconda giornata del Master Round determinano una vera e propria rivoluzione nei quartieri alti della classifica. Gli sloveni dell’HDD SIJ Acroni Jesenice, reduci da undici successi consecutivi e imbattuti in casa dall’esordio stagionale nel torneo transnazionale (11 settembre contro l’HC Merano), a seguito della sconfitta per 4-1 rimediata alla Dvorana Podmežakla contro una solida Migross Supermercati Asiago Hockey scivolano dal primo al terzo gradino del podio scavalcati oltre che dai “Leoni” giallorossi, balzati al comando del girone con 9 punti, anche dal Rittner Buam salito a quota 8 in virtù del successo interno per 2-0 riportato nel derby regionale contro l’SHC Fassa Falcons.

L’HDD SIJ Acroni Jesenice vede, oltretutto, ridursi a tre lunghezze il margine di vantaggio sugli austriaci dell’EHC Lustenau protagonista di un’affermazione esterna per 3-1 contro l’S.G. Cortina Afro. Il ritorno al successo, dopo il ko casalingo subito contro la Migross Supermercati Asiago Hockey, consente ai gialloverdi di consolidare il quarto posto (l’ultimo disponibile per l’accesso diretto ai quarti di finale dei playoff): la squadra del Vorarlberg si ritrova, infatti, a +4 rispetto a quella ampezzana e all’SHC Fassa Falcons ancora ferme al palo.

Alps Hockey League, Master Round

I risultati della seconda giornata

Rittner Buam (Ita) vs MSC Fassa Falcons (Ita) 2-0 (1-0; 0-0; 1-0)

HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo) vs Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) 1-4 (0-0; 1-3; 0-1)

S.G. Cortina Afro (Ita) vs EHC Lustenau (Aut) 1-3 (1-1; 0-1; 0-1)

La classifica

1. Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) 9

2. Rittner Buam (Ita) 8

3. HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo) 7

4. EHC Lustenau (Aut) 4

5. S.G. Cortina Afro (Ita) 0

6. SHC Fassa Falcons (Ita) 0

Formula: le prime quattro squadre classificate al termine del Master Round si qualificano direttamente per i quarti di finale dei playoff. La quinta e la sesta affronteranno nel turno preliminare le terze classificate dei due gironi del Qualification Round.