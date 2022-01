Champions Hockey League: il Rögle BK Ängelholm è la prima finalista

Gli svedesi del Rögle BK Ängelholm, alla loro prima partecipazione alla Champions Hockey League, si guadagnano l’accesso all’atto conclusivo della massima competizione europea di hockey su ghiaccio a spese dei campioni uscenti del Frölunda HC Göteborg. La compagine diretta dal canadese Cam Abbott bissa l’affermazione interna per 5-3 conseguita nella semifinale d’andata andando a imporsi in trasferta per 3-1 in quella di ritorno. Alle reti di Anton Bengtsson (00:32), Dennis Everberg (35:18) e Ludvig Larsson (50:36) il Frölunda HC Göteborg oppone soltanto una realizzazione nel finale di Filip Johansson (56:10).

Per i detentori del maggior numero di trionfi a livello continentale (2016, 2017, 2019 e 2020) si è trattato del nono ko consecutivo (il quattordicesimo nelle ultime sedici gare) contro i connazionali del Rögle BK Ängelholm attualmente in vetta anche alla Swedish Hockey League. In tarda serata l’account twitter del club vincitore ha informato che Anton Bengtsson costretto a lasciare la pista in barella a seguito di un violento scontro di gioco al 4′ con un avversario ha lasciato l’ospedale di Göteborg in cui era stato ricoverato.

Tutto in sospeso per quanto concerne, invece, l’altra semifinale tra l’EHC Red Bull Monaco e il Tappara Tampere. Dopo la prima anche la seconda sfida che avrebbe dovuto aver luogo in Finlandia è stata, infatti, cancellata a seguito della messa in quarantena di tutta la squadra tedesca ordinata dal dipartimento sanitario del capoluogo bavarese. Si resta in attesa di una decisione in merito da parte del Comitato Covid-19.

Champions Hockey League

Ottavi di finale

HC Friburgo-Gottéron (Sui) vs EHC Red Bull Monaco (Ger) and. 2-4; rit. 2-3

HC Bolzano (Ita) vs Lukko Rauma (Fin) and. 1-3; rit. cancellato

Växjö Lakers (Swe) vs Tappara Tampere (Fin) and. 2-2; rit. 2-4

Dragons de Rouen (Fra) vs EHC Red Bull Salisburgo (Aut) and. 3-0; rit. 1-3

ZSC Lions Zurigo (Sui) vs Rögle BK Ängelholm (Swe) and. 3-4; rit. 1-3

Skellefteå AIK (Swe) vs HC Sparta Praga (Cze) and. 1-3; rit. 2-1

Adler Mannheim (Ger) vs Frölunda HC Göteborg (Swe) and. 1-10; rit. 1-4

EC KAC Klagenfurt (Aut) vs Leksands IF (Swe) and. 4-0; rit. 1-8

Quarti di finale

EHC Red Bull Monaco (Ger) vs Lukko Rauma (Fin) and. 2-2; rit. 2-1 (OT)

Tappara Tampere (Fin) vs Dragons de Rouen (Fra) and. 3-3; rit. 4-0

Rögle BK Ängelholm (Swe) vs HC Sparta Praga (Cze) and. 5-2; rit. 1-3

Frölunda HC Göteborg (Swe) vs Leksands IF (Swe) and. 5-2; rit. 3-3

Semifinali

EHC Red Bull Monaco (Ger) vs Tappara Tampere (Fin) cancellate

Rögle BK Ängelholm (Swe) vs Frölunda HC Göteborg (Swe) and. 5-3; rit. 3-1