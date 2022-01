Europei di futsal 2022: pari sofferti per Kazakistan e Italia, via al Gruppo C

Il primo turno del Gruppo B della fase a gironi degli Europei di futsal riserva al MartiniPlaza di Groningen delle mezze sorprese: Kazakistan e Italia, rispettivamente impegnate contro Slovenia e Finlandia, riescono, solo nel finale, ad evitare un pesante tonfo al debutto. Oggi prende il via il Gruppo C. Il programma prevede Russia-Slovacchia (ore 17:30) e Polonia-Croazia (ore 20.30).

Kazakistan-Slovenia 4-4 (1-1)

La Slovenia, dopo essersi vista respingere i primi due tentativi di fuga dagli avversari, sembra poter prendere in mano il confronto portandosi al 33’ sul 4-2 con le reti messe a segno nel breve volgere di centrotré secondi da Žiga Čeh (30:42) e Teo Turk (32:25). Il Kazakistan, semifinalista nelle ultime edizioni di Europei e Mondiali, non si arrende: Zhomart Takayev con un pregevole colpo di tacco (35:10) e Douglas Junior con la complicità del sin lì impeccabile estremo difensore sloveno Nejc Berzelak (38:02) ristabiliscono la parità in via definitiva.

Italia-Finlandia 3-3 (1-1)

La gara, dall’andamento altalenante, vede l’Italia ribaltare con le reti di Douglas Nicolodi (02:28) e Cainan De Matos (29:02) l’iniziale svantaggio determinato da un centro di Henry Alamikkotervo (00:53). Quest’ultimo ripristina immediatamente la parità con un gol su punizione (29:12). La Finlandia non si ferma. Panu Autio riporta, infatti, avanti i suoi colori con un fendente dalla distanza (32:23). Gli azzurri, giocando con il portiere di movimento, pervengono in extremis al 3-3 andando nuovamente a segno con Cainan De Matos (38:44).

