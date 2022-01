Europei di futsal 2022, Gruppo D: buona la prima della Spagna e della sorprendente Georgia

Gli Europei di futsal, dopo aver salutato nella giornata di ieri allo Ziggo Dome di Amsterdam i debutti vincenti nel Gruppo C della Russia sulla Slovacchia per 7-1 e della Croazia sulla Polonia per 3-1, fanno registrare in quella odierna al MartiniPlaza di Groningen le affermazioni all’esordio della Georgia sull’Azerbaigian per 3-2 e della Spagna sulla Bosnia Erzegovina per 5-1. Il programma prevede per domani la disputa degli incontri del secondo turno del Gruppo A: Serbia-Paesi Bassi (14:30) e Portogallo-Croazia (17:30).

GEORGIA-AZERBAIGIAN 3-2 (1-2)

La Georgia, approdata alla fase finale degli Europei di futsal per la prima volta e con il ranking peggiore tra le sedici partecipanti, si assicura nella prima sfida del Gruppo D una sorprendente vittoria in rimonta sull’Azerbaigian. L’avvio di gara sembra, erroneamente, dare credito ai pronostici della vigilia. L’Azerbaigian si ritrova, infatti, al 7’ sul 2-0 in virtù di una doppietta di Vilela: il ventinovenne pivot del Palma Futsal sblocca il risultato al 5:14 con un preciso rasoterra in diagonale da sinistra e raddoppia settantadue secondi più tardi con una fiondata all’incrocio dei pali su punizione.

La Georgia torna immediatamente (9:31) in partita grazie a Elisandro abile a liberarsi di Chovdarov e superare con un morbido pallonetto Kurdov. La selezione guidata da Avtandil Asiatani, decisamente più propositiva rispetto agli avversari (57-29 il computo finale delle conclusioni), ribalta nella ripresa il risultato andando a segno con Sebiskveradze (26:54) pronto a girare in rete un servizio di testa di Tophuria e con Thales freddo al 31:30 nel trasformare un penalty concesso per atterramento di Petry Branco ad opera di Farzalyev.

SPAGNA-BOSNIA ERZEGOVINA 5-1 (3-1)

La Spagna inizia con il passo giusto la sua avventura nella massima competizione continentale: i vicecampioni d’Europa conseguono un convincente successo a spese della debuttante Bosnia Erzegovina. Il confronto vede la Roja passare repentinamente (2:39) in vantaggio con Raúl Gómez ben appostato sul secondo palo per insaccare un servizio dal fondo di Mellado. La selezione diretta da Federico Vidal si porta sul 2-0 all’8:14 con Raúl Campos lesto ad approfittare di un marchiano errore in uscita di Ivanković. Un controllo sbagliato dell’estremo difensore iberico Didac Plana favorisce all’11:30 la rete di Bošković la prima in una fase degli Europei messa a segno dalla Bosnia Erzegovina. La Spagna prima dell’intervallo (17:10) riallunga con un fendente dalla distanza da Lozano sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa la Roja incrementa il bottino con capitan Ortiz pronto a finalizzare al meglio i servizi smarcanti di Lozano in contropiede (20:56) e sotto misura (36:14).

GRUPPO A Europei di futsal, fase a gironi

GRUPPO A

Prima giornata

Serbia vs Portogallo 2-4 (2-2)

Paesi Bassi vs Ucraina 3-2 (0-1)

Seconda giornata (23 gennaio)

Serbia vs Paesi Bassi (ore 14.30)

Portogallo vs Ucraina (ore 17.30)

Terza giornata (28 gennaio)

Ucraina vs Portogallo (ore 20.30)

Paesi Bassi vs Serbia (ore 20.30)

GRUPPO B

Prima giornata

Kazakistan vs Slovenia 4-4 (1-1)

Italia vs Finlandia 3-3 (1-1)

Seconda giornata (24 gennaio)

Italia vs Slovenia (ore 17.30)

Finlandia vs Kazakistan (ore 20.30)

Terza giornata (28 gennaio)

Slovenia vs Finlandia (ore 17.30)

Kazakistan vs Italia (ore 17.30)

GRUPPO C

Prima giornata

Russia vs Slovacchia 7-1 (2-1)

Polonia vs Croazia 1-3 (1-3)

Seconda giornata (25 gennaio)

Croazia vs Russia (ore 17.30)

Polonia vs Slovacchia (ore 20.30)

Terza giornata (29 gennaio)

Slovacchia vs Croazia (ore 14.30)

Russia vs Polonia (ore 14.30)

GRUPPO D

Prima giornata

Georgia vs Azerbaigian 3-2 (1-2)

Spagna vs Bosnia Erzegovina 5-1 (3-1)

Seconda giornata (26 gennaio)

Bosnia Erzegovina vs Georgia (ore 17.30)

Spagna vs Azerbaigian (ore 20.30)

Terza giornata (29 gennaio)

Georgia vs Spagna (ore 17.30)

Azerbaigian vs Bosnia Erzegovina (ore 17.30)