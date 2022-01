Europei di futsal 2022: Italia, sfida chiave contro la Slovenia

Il secondo turno della fase a gironi degli Europei di futsal, iniziato ieri con i convincenti successi riportati nel Gruppo A alla Ziggo Dome di Amsterdam dai campioni in carica del Portogallo sui Paesi Bassi padroni di casa per 4-1 e dalla rediviva Ucraina sulla Serbia per 6-1, prosegue oggi al MartiniPlaza di Groningen con gli attesi match di un Gruppo B caratterizzato nella giornata inaugurale da due sorprendenti risultati di parità.

L’Italia, non andata all’esordio oltre un sofferto pareggio in extremis per 3-3 contro la debuttante Finlandia, è attesa alle 17:30 a un confronto quasi decisivo contro una Slovenia arrivata a un passo dal conseguire una clamorosa vittoria contro il quotato Kazakistan. Il Commissario Tecnico degli azzurri Massimiliano Bellarte presenta così la sfida: “Con la Slovenia abbiamo bisogno di una vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione. Un traguardo che meritiamo per tutto il lavoro svolto. Dovremo fare il massimo per ottenerla”.

Il selezionatore indica la via per il raggiungimento dell’obiettivo: “Contro la Finlandia abbiamo fatto una buona gara a livello difensivo, concedendo occasioni solo su nostre sbavature in fase di possesso palla. Dovremo migliorare l’aggressività della prima linea di pressione andando a incidere sul recupero alto del pallone e sulle transizioni di gioco. Negli occhi dei giocatori vedo due cose: la felicità di essere protagonisti in una competizione così importante e il desiderio di essere migliori giorno dopo giorno. È solo così che potranno ottenere ciò che veramente vogliono: il risultato”. La seconda giornata del Gruppo B si completerà alle 20:30 con la disputa di Finlandia-Kazakistan.

Europei di futsal, fase a gironi

GRUPPO A

Prima giornata

Serbia vs Portogallo 2-4 (2-2)

Paesi Bassi vs Ucraina 3-2 (0-1)

Seconda giornata

Serbia vs Ucraina 1-6 (0-4)

Portogallo vs Paesi Bassi 4-1 (2-0)

Terza giornata (28 gennaio)

Ucraina vs Portogallo (ore 20.30)

Paesi Bassi vs Serbia (ore 20.30)

La classifica*

1. Portogallo 6

2. Paesi Bassi 3

3. Ucraina 3

4. Serbia 0

GRUPPO B

Prima giornata

Kazakistan vs Slovenia 4-4 (1-1)

Italia vs Finlandia 3-3 (1-1)

Seconda giornata (24 gennaio)

Italia vs Slovenia (ore 17.30, diretta TV sui RaiSport)

Finlandia vs Kazakistan (ore 20.30)

Terza giornata (28 gennaio)

Slovenia vs Finlandia (ore 17.30)

Kazakistan vs Italia (ore 17.30)

La classifica*

1. Slovenia 1

1. Finlandia 1

3. Finlandia 1

4. Italia 1

GRUPPO C

Prima giornata

Russia vs Slovacchia 7-1 (2-1)

Polonia vs Croazia 1-3 (1-3)

Seconda giornata (25 gennaio)

Croazia vs Russia (ore 17.30)

Polonia vs Slovacchia (ore 20.30)

Terza giornata (29 gennaio)

Slovacchia vs Croazia (ore 14.30)

Russia vs Polonia (ore 14.30)

La classifica*

1. Russia 3

2. Croazia 3

3. Polonia 0

4. Slovacchia 0

GRUPPO D

Prima giornata

Georgia vs Azerbaigian 3-2 (1-2)

Spagna vs Bosnia Erzegovina 5-1 (3-1)

Seconda giornata (26 gennaio)

Bosnia Erzegovina vs Georgia (ore 17.30)

Spagna vs Azerbaigian (ore 20.30)

Terza giornata (29 gennaio)

Georgia vs Spagna (ore 17.30)

Azerbaigian vs Bosnia Erzegovina (ore 17.30)

La classifica*

1. Spagna 3

2. Georgia 3

3. Azerbaigian 0

4. Bosnia Erzegovina 0

* Le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificano per i quarti di finale.