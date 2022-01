Europei di futsal 2022: debutti vincenti per Portogallo e Paesi Bassi, stasera Italia-Finlandia

La giornata inaugurale della fase a gironi della dodicesima edizione degli Europei di futsal (19 gennaio-6 febbraio) ha fatto registrare nel Gruppo A, alla Ziggo Dome di Amsterdam, le affermazioni in rimonta del Portogallo, campione d’Europa e del mondo in carica, sulla Serbia per 4-2 e dei Paesi Bassi, padroni di casa, sull’Ucraina per 3-2.

Il programma della massima manifestazione continentale prosegue oggi al MartiniPlaza di Groningen con le prime sfide del Gruppo B nel quale è inserita anche l’Italia. Gli azzurri, diretti da Massimiliano Bellarte, debutteranno stasera alle 20.30 contro la Finlandia. L’altro confronto del medesimo raggruppamento vedrà alle 17.30, il Kazakistan, semifinalista negli ultimi Europei e Mondiali, affrontare la Slovenia.

Domani toccherà a Polonia, Croazia, Russia e Slovacchia esordire nel Gruppo C. Il primo turno della fase a gironi degli Europei di futsal si esaurirà giovedì con l’ingresso in scena di Spagna, Azerbaigian, Georgia e Bosnia Erzegovina nel Gruppo D. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento approderanno ai quarti di finale (31 gennaio e 1 febbraio).

Serbia-Portogallo 2-4 (2-2)

La Serbia, in virtù della doppietta di capitan Pršić (1:03 su rigore e 6:01), si porta sul 2-0. Il Portogallo perviene al pareggio prima dell’intervallo con i centri di Pauleta (10.33) e Pany Varela (18:11). I campioni in carica completano la rimonta in apertura di secondo tempo con un micidiale uno-due nel breve volgere di 30 secondi siglato da Jesus (24:47) e Tomás Paço (25:17).

Paesi Bassi-Ucraina 3-2 (0-1)

L’Ucraina, avanti al riposo grazie alla rete realizzata dopo soli 52’’ da Zvarych, subisce alla ripresa del gioco il veemente ritorno dei Paesi Bassi a bersaglio con Saadouni (21.34) e Attaibi (23:16). I padroni di casa allungano a metà tempo sul 3-1 con Bouzambou (29:16). A 3’ dal termine Shoturma accorcia, invano, le distanze per l’Ucraina.

Europei di futsal 2022, fase a gironi

GRUPPO A

Prima giornata

Serbia vs Portogallo 2-4 (2-2)

Paesi Bassi vs Ucraina 3-2 (0-1)

Seconda giornata (23 gennaio)

Serbia vs Paesi Bassi (ore 14.30)

Portogallo vs Ucraina (ore 17.30)

Terza giornata (28 gennaio)

Ucraina vs Portogallo (ore 20.30)

Paesi Bassi vs Serbia (ore 20.30)

GRUPPO B

Prima giornata (20 gennaio)

Kazakistan vs Slovenia (ore 17.30)

Italia vs Finlandia (ore 20.30, diretta TV su RaiSport)

Seconda giornata (24 gennaio)

Italia vs Slovenia (ore 17.30)

Finlandia vs Kazakistan (ore 20.30)

Terza giornata (28 gennaio)

Slovenia vs Finlandia (ore 17.30)

Kazakistan vs Italia (ore 17.30)

GRUPPO C

Prima giornata (21 gennaio)

Russia vs Slovacchia (ore 17.30)

Polonia vs Croazia (ore 20.30)

Seconda giornata (25 gennaio)

Croazia vs Russia (ore 17.30)

Polonia vs Slovacchia (ore 20.30)

Terza giornata (29 gennaio)

Slovacchia vs Croazia (ore 14.30)

Russia vs Polonia (ore 14.30)

GRUPPO D

Prima giornata (22 gennaio)

Georgia vs Azerbaigian (ore 14.30)

Spagna vs Bosnia Erzegovina (ore 17.30)

Seconda giornata (26 gennaio)

Bosnia Erzegovina vs Georgia (ore 17.30)

Spagna vs Azerbaigian (ore 20.30)

Terza giornata (29 gennaio)

Georgia vs Spagna (ore 17.30)

Azerbaigian vs Bosnia Erzegovina (ore 17.30)