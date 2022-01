Europei di futsal 2022, Gruppo B: l’Italia non decolla, ora serve l’impresa contro il Kazakistan

La notizia buona è che la Nazionale italiana di futsal si presenterà al terzo e ultimo impegno della fase a gironi degli Europei previsto per venerdì 28 gennaio al MartiniPlaza di Groningen contro il Kazakistan (ore 17:30) con il destino ancora nelle proprie mani. Quella cattiva è che, dopo il secondo sofferto pareggio in altrettanti incontri del Gruppo 2 conseguito contro la Slovenia (2-2), gli azzurri, per guadagnarsi l’accesso ai quarti di finale della massima rassegna continentale, avranno bisogno di una vera e proprio impresa non avendo, verosimilmente, alternative alla vittoria al cospetto di una delle principali candidate al titolo issatasi solitaria al comando del raggruppamento a seguito del largo successo (6-2) ottenuto alla distanza contro la Finlandia.

Il Commissario Tecnico Massimiliano Bellarte manifesta la sua insoddisfazione per l’andamento del match, ma al tempo stesso si mostra positivo: “Non posso essere felice del risultato e della prestazione della squadra. Abbiamo sofferto l’aggressività della Slovenia però siamo ancora in corsa e con chance di qualificazione intatte”. Il programma degli Europei di futsal proseguirà oggi alla Ziggo Dome di Amsterdam con la disputa del secondo turno del Gruppo C. La sfida al vertice tra Croazia e Russia (ore 17.30) sarà seguita in serata dal confronto tra Polonia e Slovacchia (ore 20.30).

Europei di futsal 2022, fase a gironi

GRUPPO A

Prima giornata

Serbia vs Portogallo 2-4 (2-2)

Paesi Bassi vs Ucraina 3-2 (0-1)

Seconda giornata

Serbia vs Ucraina 1-6 (0-4)

Portogallo vs Paesi Bassi 4-1 (2-0)

Terza giornata (28 gennaio)

Ucraina vs Portogallo (ore 20.30)

Paesi Bassi vs Serbia (ore 20.30)

La classifica*

1. Portogallo 6

2. Paesi Bassi 3

3. Ucraina 3

4. Serbia 0

GRUPPO B

Prima giornata

Kazakistan vs Slovenia 4-4 (1-1)

Italia vs Finlandia 3-3 (1-1)

Seconda giornata

Italia vs Slovenia 2-2 (1-1)

Finlandia vs Kazakistan 2-6 (1-1)

Terza giornata (28 gennaio)

Slovenia vs Finlandia (ore 17.30)

Kazakistan vs Italia (ore 17.30)

La classifica*

1. Kazakistan 4

2. Slovenia 2

3. Italia 2

4. Finlandia 1

GRUPPO C

Prima giornata

Russia vs Slovacchia 7-1 (2-1)

Polonia vs Croazia 1-3 (1-3)

Seconda giornata (25 gennaio)

Croazia vs Russia (ore 17.30)

Polonia vs Slovacchia (ore 20.30)

Terza giornata (29 gennaio)

Slovacchia vs Croazia (ore 14.30)

Russia vs Polonia (ore 14.30)

La classifica*

1. Russia 3

2. Croazia 3

3. Polonia 0

4. Slovacchia 0

GRUPPO D

Prima giornata

Georgia vs Azerbaigian 3-2 (1-2)

Spagna vs Bosnia Erzegovina 5-1 (3-1)

Seconda giornata (26 gennaio)

Bosnia Erzegovina vs Georgia (ore 17.30)

Spagna vs Azerbaigian (ore 20.30)

Terza giornata (29 gennaio)

Georgia vs Spagna (ore 17.30)

Azerbaigian vs Bosnia Erzegovina (ore 17.30)

La classifica*

1. Spagna 3

2. Georgia 3

3. Azerbaigian 0

4. Bosnia Erzegovina 0

* Le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificano per i quarti di finale.