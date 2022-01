Europei di futsal 2022: definiti i quarti di finale

La dodicesima edizione degli Europei di futsal, in corso di svolgimento nei Paesi Bassi, si appresta a entrare nel vivo con la disputa, tra lunedì 31 gennaio e martedì 1° febbraio alla Ziggo Dome di Amsterdam, dei seguenti quarti di finale: Portogallo-Finlandia, Kazakistan-Ucraina, Russia-Georgia e Spagna-Slovacchia.

La fase a gironi, andata in archivio stasera, si potrebbe definire parzialmente sorprendente. Se le Nazionali date per favorite alla vigilia della manifestazione (Portogallo, Kazakistan, Spagna e Russia) hanno confermato la loro forza vincendo i rispettivi raggruppamenti non altrettanto può dirsi per quasi tutte le possibili outsiders (Serbia, Slovenia, Italia, Croazia e Azerbaigian) uscite repentinamente di scena. A stupire sono state Finlandia, Slovacchia e Georgia riuscite alla loro prima apparizione alla fase finale di un Europeo a guadagnarsi l’accesso tra le migliori otto.

Particolarmente amara si rivela l’eliminazione dei Paesi Bassi determinata dalla peggior differenza reti rispetto all’Ucraina nella classifica avulsa del quotato Gruppo A vinto dal Portogallo. I padroni di casa, nella terza e ultima giornata del raggruppamento, soccombono a Groningen per 3-2 contro la Serbia dopo essere stati avanti 2-0 e aver fallito a cinque minuti dal termine un rigore con Said Bouzambou.

Europei di futsal 2022, fase a gironi

GRUPPO A

Prima giornata

Serbia vs Portogallo 2-4 (2-2)

Paesi Bassi vs Ucraina 3-2 (0-1)

Seconda giornata

Serbia vs Ucraina 1-6 (0-4)

Portogallo vs Paesi Bassi 4-1 (2-0)

Terza giornata

Ucraina vs Portogallo 0-1 (0-0)

Paesi Bassi vs Serbia 2-3 (1-0)

La classifica

1. Portogallo* 9

2. Ucraina* 3

3. Paesi Bassi 3

4. Serbia 3

*Promosse ai quarti di finale. Ucraina, terminata alla pari con Paesi Bassi e Serbia, avanza per la miglior differenza reti nella classica avulsa.

GRUPPO B

Prima giornata

Kazakistan vs Slovenia 4-4 (1-1)

Italia vs Finlandia 3-3 (1-1)

Seconda giornata

Italia vs Slovenia 2-2 (1-1)

Finlandia vs Kazakistan 2-6 (1-1)

Terza giornata

Slovenia vs Finlandia 1-2 (0-0)

Kazakistan vs Italia 4-1 (2-1)

La classifica*

1. Kazakistan* 7

2. Finlandia* 4

3. Slovenia 2

4. Italia 2

*Promosse ai quarti di finale.

GRUPPO C

Prima giornata

Russia vs Slovacchia 7-1 (2-1)

Polonia vs Croazia 1-3 (1-3)

Seconda giornata

Croazia vs Russia 0-4 (0-3)

Polonia vs Slovacchia 2-2 (1-0)

Terza giornata

Slovacchia vs Croazia 5-3 (2-1)

Russia vs Polonia 5-1 (2-1)

La classifica

1. Russia* 9

2. Slovacchia* 4

3. Croazia 3

4. Polonia 1

*Promosse ai quarti di finale.

GRUPPO D

Prima giornata

Georgia vs Azerbaigian 3-2 (1-2)

Spagna vs Bosnia Erzegovina 5-1 (3-1)

Seconda giornata

Bosnia Erzegovina vs Georgia 1-2 (1-0)

Spagna vs Azerbaigian 2-2 (1-2)

Terza giornata

Georgia vs Spagna 0-8 (0-3)

Azerbaigian vs Bosnia Erzegovina 4-2 (2-1)

La classifica

1. Spagna* 6

2. Georgia* 6

3. Azerbaigian 4

4. Bosnia Erzegovina 0

* Promosse ai quarti di finale.

Europei di futsal 2022, quarti di finale (Ziggo Dome, Amsterdam)

Portogallo vs Finlandia (31 gennaio, ore 17:00)

Kazakistan vs Ucraina (31 gennaio, ore 20:00)

Russia vs Georgia (1° febbraio, ore 17.00)

Spagna vs Slovacchia (1° febbraio, ore 20.00)