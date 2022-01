Europei di pallamano, Main Round Gruppo 1: Francia e Danimarca in vetta, il Montenegro sorprende ancora

Il Main Round degli Europei di pallamano vede nel Gruppo 1, in corso in corso di svolgimento all’MVM Dome di Budapest, Francia e Danimarca al comando con 4 punti all’attivo. La selezione transalpina apre la seconda fase della massima competizione continentale conseguendo una larga vittoria (34-24) sui Paesi Bassi. Gli “Orange” riescono a rispondere al primo allungo dei campioni olimpici risalendo dallo 0-5 (5’) al 12-12 (24’) ma non al secondo. La Francia con un micidiale parziale di 7-0 a cavallo dell’intervallo prende definitivamente il largo volando al 34’ sul 19-12. Tra i “Bleus” non si può fare a meno di evidenziare le performances dell’estremo difensore Vincent Gerard (MVP con 13/33) e del centrale Aymeric Minne (8/10).

La Danimarca pone fine all’imbattibilità dell’Islanda aggiudicandosi il big match per 28-24. Decisivo, in una gara sempre comandata nel punteggio dai campioni del mondo salvo nei primissimi minuti, si rivela il break di 3-0 che consente alla selezione guidata da Glenn Solberg di portarsi al 54’ sul 27-22. A livello individuale spiccano nella Danimarca le prestazioni di Kevin Moller tra i pali (14/27) e di Mathias Gidsel in attacco (MVP con 9/10 al tiro e 10 assist). Sul fronte islandese merita di essere sottolineata la prova di Omar Ingi Magnusson (8/11).

Il Montenegro non smette di stupire: la rappresentativa nazionale diretta da Zoran Roganović aggancia a quota 2 l’Islanda prevalendo nettamente sui vicecampioni della Croazia per 32-26. Tra i vincitori brillano, oltre al portiere Nebojsa Simic (MVP con 14/35), Branko e Milos Vujovic autori di sette reti a testa. Non basta sul versante opposto il 7/8 al tiro (4/4 dai sette metri) di Ivan Cupic. Per la Croazia, ancorata sul fondo della classifica in compagnia dei Paesi Bassi, si riducono sensibilmente le chance di accesso alle semifinali.

Europei di pallamano, Main Round Gruppo 1

Risultati utili Preliminary Round

Danimarca vs Montenegro 30-21 (18-10)

Islanda vs Paesi Bassi 29-28 (15-13)

Croazia vs Francia 22-27 (11-13)

Prima giornata

Danimarca vs Islanda 28-24 (17-149

Montenegro vs Croazia 32-26 (15-9)

Francia vs Paesi Bassi 34-24 (15-12)

Seconda giornata (22 gennaio)

Montenegro vs Paesi Bassi

Danimarca vs Croazia

Francia vs Islanda

Terza giornata (24 gennaio)

Islanda vs Croazia

Montenegro vs Francia

Danimarca vs Paesi Bassi

Quarta giornata (26 gennaio)

Paesi Bassi vs Croazia

Montenegro vs Islanda

Danimarca vs Francia

La classifica

01. Francia 4

02. Danimarca 4

03. Islanda 2

04. Montenegro 2

05. Paesi Bassi 0

06. Croazia 0