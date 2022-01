Europei di pallamano 2022: via al Main Round, inizia la caccia alle semifinali

Gli Europei di pallamano, in corso di svolgimento in Ungheria e Slovacchia, entreranno domani nel vivo con l’avvio del Main Round. Il Preliminary Round ha promosso alla seconda fase della massima competizione continentale i campioni del mondo della Danimarca e il sorprendente Montenegro nel Gruppo A, l’Islanda e i brillanti Paesi Bassi nel Gruppo B, i detentori del titolo olimpico della Francia e i vicecampioni d’Europa della Croazia nel Gruppo C, la Germania e la Polonia nel Gruppo D, i campioni d’Europa della Spagna e la Svezia nel Gruppo E, la Russia e la Norvegia nel Gruppo F.

Spiccano le eliminazioni della Slovenia (quarta nella precedente edizione degli Europe), dei padroni di casa dell’Ungheria (quinti nell’ultimo Mondiale) e del Portogallo (sesto a Euro 2020). Fuori con più di un rammarico la Repubblica Ceca arrivata ad un passo dall’estromettere i vicecampioni del mondo della Svezia. Escono di scena anche la Macedonia del Nord, la Serbia, l’Ucraina, l’Austria, la Bielorussia, la Bosnia, i padroni di casa della Slovacchia e la Lituania.

Le dodici Nazionali rimaste in corsa per il titolo continentale al termine del Preliminary Round sono state suddivise in due gironi da sei squadre ciascuno. Le qualificate dei Gruppi A, B e sono confluite nel Gruppo 1 al via all’MVM Dome di Budapest, le promosse dei Gruppi D, E ed F sono andate a costituire il Gruppo 2 in programma alla Ondrei Napela Arena di Bratislava.

Le classifiche di partenza dei due gironi tengono conto dell’esito dei confronti diretti disputati nella prima fase. Conseguentemente Danimarca, Islanda e Francia, avendo rispettivamente sconfitto Montenegro, Paesi Bassi e Croazia, potranno già vantare 2 punti all’attivo nel Gruppo 1; identico bottino iniziale nel Gruppo 2 per Germania, Spagna e Russia uscite vincenti dai rispettivi duelli sostenuti contro Polonia, Svezia e Norvegia. Al termine delle quattro giornate previste dal Main Round (26 gennaio) le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno alle semifinali previste per il 28 gennaio all’MVM Dome di Budapest.

Europei di pallamano 2022, Preliminary Round

GRUPPO A (Főnix Arena a Debrecen)

Prima giornata

Slovenia vs Macedonia del Nord 27-25 (13-10)

Danimarca vs Montenegro 30-21 (18-10)

Seconda giornata

Macedonia del Nord vs Montenegro 24-28 (16-17)

Slovenia vs Danimarca 23-34 (14-16)

Terza giornata

Montenegro vs Slovenia 33-32 (16-19)

Macedonia del Nord vs Danimarca 21-31 (11-15)

La classifica

01. Danimarca 6

02. Montenegro 4

03. Slovenia 2

04. Macedonia del Nord 0

GRUPPO B (MVM Dome a Budapest)

Prima giornata

Ungheria vs Paesi Bassi 28-31 (10-13)

Portogallo vs Islanda 24-28 (10-14)

Seconda giornata

Portogallo vs Ungheria 30-31 (15-14)

Islanda vs Paesi Bassi 29-28 (15-13)

Terza giornata

Islanda vs Ungheria 31-30 (17-17)

Paesi Bassi vs Portogallo 32-31 (17-13)

La classifica

01. Islanda 6

02. Paesi Bassi 4

03. Ungheria 2

04. Portogallo 0

GRUPPO C (PICK Aréna a Szeged)

Prima giornata

Serbia vs Ucraina 31-23 (17-11)

Croazia vs Francia 22-27 (11-13)

Seconda giornata

Francia vs Ucraina 36-23 (17-11)

Croazia vs Serbia 23-20 (11-9)

Terza giornata

Ucraina vs Croazia 25-38 (13-18)

Francia vs Serbia 29-25 (16-7)

La classifica

01. Francia 6

02. Croazia 4

03. Serbia 2

04. Ucraina 0

GRUPPO D (Ondrej Nepela Aréna a Bratislava)

Prima giornata

Germania vs Bielorussia 33-29 (17-18)

Austria vs Polonia 31-36 (14-17)

Seconda giornata

Germania vs Austria 34-29 (15-16)

Bielorussia vs Polonia 20-29 (11-14)

Terza giornata

Polonia vs Germania 23-30 (12-15)

Bielorussia vs Austria 29-26 (16-16)

La classifica

01. Germania 6

02. Polonia 4

03. Bielorussia 2

04. Austria 0

GRUPPO E (Ondrej Nepela Aréna a Bratislava)

Prima giornata

Spagna vs Repubblica Ceca 28-26 (13-11)

Svezia vs Bosnia Erzegovina 30-18 (17-11)

Seconda giornata

Repubblica Ceca vs Bosnia Erzegovina 27-19 (12-9)

Spagna vs Svezia 32-28 (17-14)

Terza giornata

Bosnia Erzegovina vs Spagna 24-28 (14-12)

Repubblica Ceca vs Svezia 27-27 (11-12)

La classifica

01. Spagna 6

02. Svezia 3

03. Repubblica Ceca 3

04. Bosnia Erzegovina 0

GRUPPO F (Steel Arena in Košice)

Prima giornata

Russia vs Lituania 29-27 (14-9)

Norvegia vs Slovacchia 35-25 (15-11)

Seconda giornata

Slovacchia vs Lituania 31-26 (15-8)

Norvegia vs Russia 22-23 (12-14)

Terza giornata

Slovacchia vs Russia 27-36 (9-19)

Lituania vs Norvegia 29-35 (16-16)

La classifica

01. Russia 6

02. Norvegia 4

03. Slovacchia 2

04. Lituania 0

Europei di pallamano 2022, Main Round

GRUPPO 1 (MVM Dome a Budapest)

Risultati utili Preliminary Round

Danimarca vs Montenegro 30-21 (18-10)

Islanda vs Paesi Bassi 29-28 (15-13)

Croazia vs Francia 22-27 (11-13)

Prima giornata (20 gennaio)

Danimarca vs Islanda

Montenegro vs Croazia

Francia vs Paesi Bassi

Seconda giornata (22 gennaio)

Montenegro vs Paesi Bassi

Danimarca vs Croazia

Francia vs Islanda

Terza giornata (24 gennaio)

Islanda vs Croazia

Montenegro vs Francia

Danimarca vs Paesi Bassi

Quarta giornata (26 gennaio)

Paesi Bassi vs Croazia

Montenegro vs Islanda

Danimarca vs Francia

La classifica

01. Danimarca 2

02. Francia 2

03. Islanda 2

04. Paesi Bassi 0

05. Croazia 0

06. Montenegro 0

GRUPPO 2 (Ondrej Nepela Aréna a Bratislava)

Risultati utili Preliminary Round

Polonia vs Germania 23-30 (12-15)

Spagna vs Svezia 32-28 (17-14)

Norvegia vs Russia 22-23 (12-14)

Prima giornata (20 gennaio)

Germania vs Spagna

Polonia vs Norvegia

Russia vs Svezia

Seconda giornata (21 gennaio)

Polonia vs Svezia

Germania vs Norvegia

Russia vs Spagna

Terza giornata (23 gennaio)

Spagna vs Norvegia

Polonia vs Russia

Germania vs Svezia

Quarta giornata (25 gennaio)

Svezia vs Norvegia

Polonia vs Spagna

Germania vs Russia

La classifica

01. Germania 2

02. Spagna 2

03. Russia 2

04. Norvegia 0

05. Svezia 0

06. Polonia 0

Le semifinali degli Europei di pallamano sono previste per il 28 gennaio, mentre le finali (3/4° posto e 1°/2° posto) si disputeranno il 30 gennaio.