Europei di pallamano, Main Round: Danimarca in semifinale, corsa a 5 per gli altri tre posti

Agli Europei di pallamano, in corso di svolgimento in Ungheria e Slovacchia, la Danimarca si assicura la certezza della qualificazione alle semifinali con un turno d’anticipo sul termine del Main Round. La corsa su chi accompagnerà alla Final Four gli implacabili campioni del mondo (sempre a punteggio pieno) si restringe nel Gruppo 1 di Budapest alla Francia seconda con 6 punti e all’Islanda terza a quota 4. Nella giornata conclusiva, i Bleus, detentori del titolo olimpico, dovranno strappare almeno un punto alla Danimarca per evitare un eventuale mortifero aggancio in classifica dell’Islanda uscita vittoriosa dal confronto diretto. La selezione nordica rimediando nel terzo turno un’inattesa sconfitta contro la Croazia ha visto sfumare la possibilità di presentarsi all’ultimo impegno contro il Montenegro con il destino nelle proprie mani.

Tutto ancora da decidere nel Gruppo 2 di Bratislava. Norvegia, Svezia e Spagna, a 60 minuti dal termine, si ritrovano, infatti, appaiate a quota 6. Gli iberici, campioni in carica, sembrerebbero avere quanto mai alla portata la qualificazione potendo permettersi anche un risultato di parità contro il fanalino di coda Polonia. Escludendo passi falsi dei Bleus, il derby scandinavo tra Norvegia-Svezia può conseguentemente configurarsi come una sorta di quarto di finale con i primi avvantaggiati per il fatto di poter passare anche con un pari in virtù della miglior differenza generale rispetto ai rivali.

Europei di pallamano, Main Round Gruppo 1 (MVM Dome di Budapest)

Risultati utili Preliminary Round

Danimarca vs Montenegro 30-21 (18-10)

Islanda vs Paesi Bassi 29-28 (15-13)

Croazia vs Francia 22-27 (11-13)

Prima giornata

Montenegro vs Croazia 32-26 (15-9)

Francia vs Paesi Bassi 34-24 (15-12)

Danimarca vs Islanda 28-24 (17-14)

Seconda giornata

Montenegro vs Paesi Bassi 30-34 (16-18)

Francia vs Islanda 21-29 (10-17)

Danimarca vs Croazia 27-25 (12-11)

Terza giornata

Islanda vs Croazia 22-23 (12-10)

Danimarca vs Paesi Bassi 35-23 (21-12)

Montenegro vs Francia 27-36 (12-16)

Quarta giornata (26 gennaio)

Montenegro vs Islanda (ore 15:30)

Paesi Bassi vs Croazia (ore 18:00)

Danimarca vs Francia (ore 20:30)

La classifica

01. Danimarca 8

02. Francia 6

03. Islanda 4

04. Montenegro 2

05. Croazia 2

06. Paesi Bassi 2

Europei di pallamano, Main Round Gruppo 2 (Ondrej Nepela Arena di Bratislava)

Risultati utili Preliminary Round

Polonia vs Germania 23-30 (12-15)

Spagna vs Svezia 32-28 (17-14)

Norvegia vs Russia 22-23 (12-14)

Prima giornata

Russia vs Svezia 23-29 (13-16)

Germania vs Spagna 23-29 (12-14)

Polonia vs Norvegia 31-42 (15-21)

Seconda giornata

Russia vs Spagna 25-26 (11-12)

Polonia vs Svezia 18-28 (6-14)

Germania vs Norvegia 23-28 (12-14)

Terza giornata

Polonia vs Russia 29-29 (13-12)

Germania vs Svezia 21-25 (10-12)

Spagna vs Norvegia 23-27 (11-14)

Quarta giornata (25 gennaio)

Polonia vs Spagna (ore 15:30)

Germania vs Russia (ore 18:00)

Svezia vs Norvegia (ore 20:30)

La classifica

01. Norvegia 6

02. Svezia 6

03. Spagna 6

04. Russia 3

05. Germania 2

06. Polonia 1