Europei di pallamano: Spagna e Svezia volano in semifinale

Al termine di una giornata caratterizzata da tre confronti decisi da una sola rete di scarto, il Gruppo 2 del Main Round degli Europei di pallamano, disputato alla Ondrej Nepela Arena di Bratisava, promuove alle semifinali Spagna e Svezia. La rinnovata selezione iberica chiude il girone con lo stesso numero di punti (8) di quella scandinava, ma avendo vinto il confronto diretto del Preliminary Round si aggiudica il primo posto.

Per la Roja, campione in carica, si tratta del sesto approdo consecutivo alle semifinali della massima competizione continentale mentre per la Svezia, detentrice del maggior numero di trionfi nel torneo, di un ritorno in zona medaglie dopo la deludente settima posizione conseguita nella precedente edizione disputata in casa. Per completare il quadro delle semifinaliste e definire gli accoppiamenti bisognerà attendere l’esito del Gruppo 1. Oggi all’MVM Dome di Budapest, oltre all’ininfluente gara tra Paesi Bassi e Croazia (ore 18:00), andranno in scena Islanda-Montenegro (ore 15:30) e la supersfida tra i già qualificati campioni del mondo della Danimarca ed i campioni olimpici della Francia (ore 20.30).

Polonia vs Spagna 27-28 (13-14)

Nell’ultima giornata del Gruppo 2 del Main Round degli Europei di pallamano la Spagna, bisognosa di almeno un punto per il superamento del turno, ottiene la posta piena prevalendo di misura (28-27) sul una rimaneggiata ma combattiva Polonia. Decisive ai fini del successo dei campioni in carica, che sarebbero in ogni caso passati anche in caso di pareggio, si rivelano nel corso dell’ultimo minuto di gioco due grandi interventi dell’estremo difensore Rodrigo Corrales. Tra gli sconfitti, terminati all’ultimo posto nel raggruppamento, brilla Michal Daszek, MVP dell’incontro con 5/6 al tiro e 4 assist.

Svezia vs Norvegia 24-23 (9-14)

Ancora più sofferto il raggiungimento dell’obiettivo da parte della Svezia. I vicecampioni del mondo che alla luce del risultato conseguito da “Los Hispanos” non avevano alternative alla vittoria contro la Norvegia si rendono protagonisti di una clamorosa affermazione in rimonta per 24-23. La selezione guidata da Glenn Solberg si ritrova a sei minuti dal termine sotto di quattro lunghezze (19-23) ma trova la forza per ribaltare l’esito della sfida e della qualificazione con un tramortente parziale finale di 5-0 chiuso da un penalty trasformato da Valter Chrintz a quindici secondi dalla sirena.

A livello individuale spiccano sul fronte svedese le prestazioni di Jim Gottfridsson (MVP del match con 4 reti e 8 assist) e dell’estremo difensore Peter Johannesson (9/18) sceso in campo al posto del capitano Andreas Palicka risultato positivo al Covid-19. Sul versante opposto meritano una citazione il 6/6 al tiro di Harald Reinkind e i tre rigori neutralizzati in avvio di ripresa da Torbjoern Bergerud.

Germania vs Russia 30-29 (16-12)

La Germania, a seguito del successo in volata riportato sulla Russia per 30-29 grazie a una pregevole rete al volo realizzata a 11’ dalla fine da Patrick Zieker (5/6), chiude al quarto posto il raggruppamento. Alla selezione russa non basta l’ottima prova di Sergej Kosorotov (MVP del confronto con 8/14 al tiro e 4 assist) per evitare lo scivolamento in penultima posizione.

Europei di pallamano, Main Round Gruppo 2 (Ondrej Nepela Arena di Bratislava)

Risultati utili Preliminary Round

Polonia vs Germania 23-30 (12-15)

Spagna vs Svezia 32-28 (17-14)

Norvegia vs Russia 22-23 (12-14)

Prima giornata

Russia vs Svezia 23-29 (13-16)

Germania vs Spagna 23-29 (12-14)

Polonia vs Norvegia 31-42 (15-21)

Seconda giornata

Russia vs Spagna 25-26 (11-12)

Polonia vs Svezia 18-28 (6-14)

Germania vs Norvegia 23-28 (12-14)

Terza giornata

Polonia vs Russia 29-29 (13-12)

Germania vs Svezia 21-25 (10-12)

Spagna vs Norvegia 23-27 (11-14)

Quarta giornata

Polonia vs Spagna 27-28 (13-14)

Germania vs Russia 30-29 (16-12)

Svezia vs Norvegia 24-23 (9-14)

La classifica

01. Spagna* 8

02. Svezia* 8

04. Germania 4

05. Russia 3

06. Polonia 1

* Spagna e Svezia si qualificano per i quarti di finale.