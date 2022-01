Hockey su pista, Serie A1: il programma della prima di ritorno

La Serie A1 di hockey su pista, dopo il rinvio degli ultimi due turni del girone d’andata a seguito dell’ondata di contagi da Covid-19 che ha colpito dieci delle quattordici compagini della massima serie, riprende in questo week-end con la disputa della prima giornata di ritorno. Il GSH Trissino, capolista a punteggio pieno del torneo con dieci successi in altrettanti impegni sostenuti, ospiterà domani al Pala Dante l’Edilfox Grosseto sesta a quota 19. La formazione maremmana, già certa di prendere parte alla Final Eight di Coppa Italia, detiene lontano dalla propria pista un discreto ruolino di marcia (due vittorie, un pareggio e tre sconfitte).

Il Galileo Follonica, primo inseguitore con 23 punti all’attivo, riceverà stasera al Capannino la visita del Why Sport Valdagno. La squadra vicentina, staccata di undici lunghezze da quella del Golfo, condivide il nono posto in compagnia della Tierre Chimica Montebello, ma nell’ultima gara giocata ha prevalso sulla propria pista sulla rivelazione Engas Vercelli. Proprio la neopromossa piemontese sarà protagonista stasera in trasferta contro la GDS Impianti Forte dei Marmi dell’attesa sfida fra le terze forze del campionato (21 punti a testa). Per il quarantunenne Marc Gual sarà la prima uscita nelle vesti di allenatore-giocatore della squadra dopo le alquanto sorprendenti decisioni attuate nelle ultime due settimane dell’anno dal club versiliese (esonero del tecnico Alberto Orlandi il 16 dicembre, rescissione del contratto con il ventiseienne attaccante spagnolo Marti Casas il 30 dicembre per liberare il posto di terzo straniero al rinomato connazionale).

Particolarmente interessante si prospetta il match in programma domenica al Pala Pietri tra la Bidielle Correggio, penultima a quota 7, e la Tierre Chimica Montebello nona con cinque punti in più. Le due compagini hanno chiuso il 2021 vincendo i rispettivi impegni: la formazione emiliana ha sconfitto in casa l’HP Matera mentre quella vicentina si è aggiudicata in trasferta il derby contro la Telea Medical Sandrigo.

Sempre domani, l’Ubroker Bassano cercherà davanti al proprio pubblico contro un TeamServiceCar Monza che solo giovedì ha potuto svolgere un allenamento al completo di dare seguito alla vittoria interna prenatalizia contro la GDS Impianti Forte dei Marmi. Il quadro del 14° turno è completato dai confronti odierni tra la Gamma Innovation Sarzana e la Telea Medical Sandrigo e tra i campioni d’Italia in carica dell’Amatori Wasken Lodi ed il fanalino di coda HP Matera.

Hockey pista, Serie A1: il programma della 14ª giornata

Sabato 15 gennaio, ore 20.45

Galileo Follonica* (23) vs Why Sport Valdagno (12)

Amatori Wasken Lodi (16) vs HP Matera (0)

GDS Impianti Forte dei Marmi (21) vs Engas Vercelli (21)

Gamma Innovation Sarzana* (16) vs Telea Medical Sandrigo (8)

Domenica 16 gennaio, ore 18.00

Ubroker Bassano* (20) vs TeamServiceCar Monza (11)

GSH Trissino* (30) vs Edilfox Grosseto (19)

Bidielle Correggio (7) vs Tierre Chimica Montebello (12)

*Una partita in meno.