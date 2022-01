Hockey su pista Serie A1, 15° turno: il Trissino fa 12 su 12, il Follonica vince al 50’, il Bassano è terzo

Non sono mancate le emozioni nella seconda giornata di ritorno della Serie A1 di hockey su pista: caratterizzata da un sostanziale equilibrio su quasi tutti i campi. Il GSH Trissino allunga a dodici la striscia iniziale di vittorie andando a imporsi in trasferta contro l’Engas Vercelli per 7-5 al termine di una sfida avvincente chiusa dalla capolista soltanto a 33’’ dal termine dal gol di Joao Pinto. Per la rivelazione del torneo, invano sostenuta dalle tre reti di Massimo Tataranni, si tratta del terzo ko di fila.

Il Galileo Follonica consegue una quanto mai preziosa affermazione esterna in extremis per 4-3 contro il TeamServiceCar Monza. I padroni di casa, avanti 3-1 a meno di otto minuti dal termine grazie alla tripletta di uno scatenato Davide Nadini, subiscono la bruciante rimonta degli avversari a segno con due tiri diretti trasformati da Didac Llobet (il secondo particolarmente contestato) e con un centro di Davide Banini allo scadere. Il quarto successo ottenuto lontano dal Capannino permette alla squadra del Golfo di restare con i suoi 27 punti all’attivo da sola al secondo posto in quanto la GDS Impianti Forte dei Marmi non riesce ad andare oltre un insolito 0-0 in casa di una solida Tierre Chimica Montebello magnificamente sostenuta dalle parate di Davide Pertegato.

La formazione versiliana scivola in quarta posizione a seguito del sorpasso di un punto effettuato dall’Ubroker Bassano. I giallorossi s’impongono a fatica per 7-6 sulla pista del fanalino di coda HP Matera. La compagine lucana, letteralmente trascinata da Conrado Piozzini autore di tutte le reti biancazzurre, chiude avanti 6-5 una prima frazione dominata dagli attacchi. Nella ripresa gli ospiti riescono a ribaltare il risultato a proprio favore con i gol di Samuel Amato (33’) e di Samuele Muglia a 2’ e 20’’ dalla sirena.

I campioni d’Italia in carica dell’Amatori Wasken Lodi, tornati dopo quasi tre mesi ad incamerare la posta piena in trasferta (5-2) a spese dell’Edilfox Grosseto, s’insediano con i loro 22 punti all’attivo al quinto posto scavalcando di una lunghezza l’Engas Vercelli. Per la squadra maremmana, settima in compagnia della Gamma Innovation Sarzana, si tratta del terzo stop di fila. Prosegue la risalita del Why Sport Valdagno. La formazione guidata da Diego Mir allunga a tre la serie di risultati utili consecutivi prevalendo, davanti al proprio pubblico, sulla Gamma Innovation Sarzana per 5-2. La terza vittoria interna consecutiva permette ai bianco-blu di distanziare di cinque lunghezze la zona playout e agganciare al nono posto la Tierre Chimica Montebello a quota 16.

Il quadro dei risultati della quindicesima giornata della Serie A1 di hockey su pista è completato dall’importante affermazione casalinga per 5-4 ottenuta della Telea Medical Sandrigo sulla Bidielle Correggio. A decidere l’emozionante confronto diretto nei bassifondi della graduatoria è una rete di Diogo Neves a 2’ e 48’’ dal termine. Il ritorno al successo dopo quattro ko di fila consente alla compagine vicentina di salire a 11 punti e agganciare conseguentemente il TeamServiceCar Monza in undicesima posizione. Sfuma dunque nel finale la possibilità per la Bidielle Correggio, penultima a quota 7, di conseguire, al sesto tentativo, il primo punto esterno della stagione.

Hockey su pista Serie A1

I risultati della quindicesima giornata

Telea Medical Sandrigo vs Bidielle Correggio 5-4 (3-3)

Edilfox Grosseto vs Amatori Wasken Lodi 2-5 (1-4)

Engas Vercelli vs GSH Trissino 5-7 (3-3)

TeamServiceCar Monza vs Galileo Follonica 3-4 (2-1)

Tierre Chimica Montebello vs GDS Impianti Forte dei Marmi 0-0 (0-0)

Why Sport Valdagno vs Gamma Innovation Sarzana 5-2 (2-2)

HP Matera vs Ubroker Bassano 6-7 (6-5)

La classifica

01. GSH Trissino* 36

02. Galileo Follonica* 27

03. Ubroker Bassano* 26

04. GDS Impianti Forte dei Marmi 25

05. Amatori Wasken Lodi* 22

06. Engas Vercelli 21

07. Gamma Innovation Sarzana 19

08. Edilfox Grosseto 19

09. Tierre Chimica Montebello 16

10. Why Sport Valdagno 16

11. TeamServiceCar Monza 11

12. Telea Medical Sandrigo 11

13. Bidielle Correggio 7

14. HP Matera 0

* Una partita in meno.

Il prossimo turno

GDS Impianti Forte dei Marmi vs Telea Medical Sandrigo (29 gennaio)

TeamServiceCar Monza vs HP Matera (29 gennaio)

Ubroker Bassano vs Edilfox Grosseto (30 gennaio)

GSH Trissino vs Tierre Chimica Montebello (2 febbraio)

Bidielle Correggio vs Why Sport Valdagno (2 febbraio)

Galileo Follonica vs Gamma Innovation Sarzana (2 febbraio)

Amatori Wasken Lodi vs Engas Vercelli (2 febbraio)