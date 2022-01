Pallamano, qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia travolge la Lettonia al debutto

La Nazionale italiana di pallamano consegue alla Høllin á Hálsi di Tórshavn una travolgente affermazione sulla Lettonia per 36-23 nella gara inaugurale del Gruppo 4 della prima fase di qualificazione europee ai Mondiali 2023 di Svezia e Polonia. La rappresentativa diretta da Riccardo Trillini tornerà in campo domani sera (ore 20.30) per affrontare i padroni di casa delle Isole Faroe impegnati stasera contro il Lussemburgo.

L’equilibrio in campo si spezza al 9’: l’Italia, attenta in difesa e particolarmente efficace nelle ripartenze, avvia un tramortente parziale di 10-1 che le consente di volare nove minuti più tardi sul 16-6. La Lettonia, limitando le palle perse e gli errori al tiro, riesce al 37’ a portarsi a meno sei (18-24). Gli azzurri non si scompongono e con un break di 6-1 ipotecano la vittoria con un quarto d’ora d’anticipo (30-19 al 46’).

Tra i vincitori meritano di essere sottolineate le prestazioni offerte da Domenico Ebner tra i pali e da Nicolò D’Antino (7/8 con 5/5 dalla linea dei 7 metri), Andrea Parisini (5/5), Thomas Bortoli (5/6) e Pablo Marrochi (4/4) in attacco. Sul versante opposto si segnalano Dainis Kristopans (5/9) e Oskar Arais (4/4).

LETTONIA vs ITALIA 23-36 (13-21)

Lettonia: Kuksa (4/28), Kugis (0/12); Pancenko 1, Tuminskis 3, Kurzemnieks 1, Kristopans 5, Kreikbergs 2, Ermanis 1, Grebennikovs, Meiksans, Borodovskis, Suleiko 2, Politers 2, Arajs 4, Leja 1, Mikelsons 1.

Italia: Ebner (11/31), Sampaolo (1 rete e 1/4); L. Prantner 1, Bulzamini 3, Dapiran 3, Doldan 1, Mengon 3, D’Antino 7, Arcieri 1, Mengon 2, Martini, Bortoli 5, Marrochi 4, Lupo, Parisini 5, M. Prantner. All.: Riccardo Trillini.

Arbitri: Andrej Budzak (Svk) e Michal Zahradnik (Svk).

Tiri dai 7 metri: Lettonia 2/4; Italia 6/9.

Pallamano, Gruppo 4 prima fase qualificazioni europee ai Mondiali 2023

Prima giornata

Lussemburgo vs Isole Faroe (ore 20.30)

Seconda giornata (sabato 15 gennaio)

Lettonia vs Lussemburgo (ore 18.00)

Italia vs Isole Faroe (ore 20.30)

Terza giornata (domenica 16 gennaio)

Italia vs Lussemburgo (ore 16.30)

Isole Faroe vs Lettonia (ore 19.00)

La classifica

01. Italia 2 (1)

02. Isole Faroe 0 (0)

03. Lussemburgo 0 (0)

04. Lettonia 0 (1)

* Le prime due classificate accedono alla seconda fase di qualificazione.