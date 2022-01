Pallamano, qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia soffre ma supera la prima fase

Gli azzurri della pallamano conseguono un sofferto passaggio alla seconda fase delle qualificazioni europee ai Mondiali 2023 in Svezia e Polonia. La rappresentativa nazionale diretta da Riccardo Trillini, in virtù dell’emozionante successo in volata per 29-28 ottenuto sul Lussemburgo nella giornata conclusiva del Gruppo 4 di Tórshavn, si guadagna, infatti, l’accesso ai playoff in compagnia dei padroni di casa delle Isole Faroe. Per conoscere l’avversaria dell’Italia nel doppio confronto in programma il 14 e il 20 marzo bisognerà attendere l’esito del sorteggio previsto per la prossima settimana. Parisini e compagni, inseriti in un’urna comprendente, oltre alle Isole Faroe, anche la Grecia, il Belgio, la Finlandia, l’Estonia, la Romania e Israele qualificate negli altri gironi della prima fase, saranno abbinati a una delle nove squadre peggio classificate ai Campionati Europei in corso di svolgimento in Ungheria e Slovacchia.

Il Commissario Tecnico azzurro Riccardo Trillini non nasconde la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto e si mostra positivo in vista dei prossimi appuntamenti: “È stata durissima. La gioia è proporzionale alla sofferenza, quindi immensa. Sappiamo benissimo che qualificarsi ai Mondiali è molto difficile ma sono fiducioso. Abbiamo già dimostrato nelle qualificazioni europee di potercela giocare con tante squadre. Potremmo avere delle possibilità”. Sulla stessa lunghezza d’onda capitan Andrea Parisini: “Siamo felici per essere riusciti, dopo le delusioni di Bolzano e Benevento, a passare con tanta sofferenza questo primo turno. Vedremo quale avversaria ci spetterà nei playoff. Siamo perfettamente consci che qualificarsi ai Mondiali sarà difficilissimo ma ora vogliamo goderci questo momento”.

Pallamano, Gruppo 4 prima fase qualificazioni europee ai Mondiali 2023

Prima giornata

Lettonia vs Italia 23-26 (13-21)

Lussemburgo vs Isole Faroe 31-26 (11-10)

Seconda giornata

Lettonia vs Lussemburgo 30-30 (18-15)

Italia vs Isole Faroe 26-27 (13-11)

Terza giornata

Italia vs Lussemburgo 29-28 (18-14)

Isole Faroe vs Lettonia 26-19 (17-10)

La classifica

01. Isole Faroe* 4 (3)

02. Italia 4* (3)

03. Lussemburgo 3 (3)

04. Lettonia 1 (3)

* Promosse alla seconda fase delle qualificazioni europee ai Mondiali 2023.